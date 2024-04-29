Görüş Bildir
Haberler
Magazin
MasterChef'in Güler Yüzü Tahsin Küçük Kapılarını Açtığı Evini Beğendiremedi: "Evin Ruhu Yok"

MasterChef'in Güler Yüzü Tahsin Küçük Kapılarını Açtığı Evini Beğendiremedi: "Evin Ruhu Yok"

MasterChef Türkiye
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 10:50

MasterChef Türkiye'ye katılan pek çok yarışmacı sempatik tavırları ve eğlenceli halleriyle akıllarımıza kazındı biliyorsunuz. Bu isimlerden bir tanesi de Tahsin Küçük. Hem kendi sezonunda hem de All Star sezonunda büyük bir şov yapan ve dikkat çeken Tahsin Küçük, Evrim Akın'la Ev Gezmesi programının son konuğu oldu. Evlerinin kapısını açan Tahsin, seyircilerden 'ruhsuz' eleştirisi aldı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

MasterChef Türkiye'nin en sevilen yarışmacıları arasında elbette Tahsin Küçük de var.

MasterChef Türkiye'nin en sevilen yarışmacıları arasında elbette Tahsin Küçük de var.

2021 sezonunda yakaladığı başarı ile adından sıkça söz ettiren ve sosyal medya fenomeni haline gelen Tahsin Küçük, MasterChef izleyicilerinin ekranda sevdiği yüzlerden biri.

2023 All Star sezonunda da adından sıkça söz ettiren, kaosa daha çok karışan Tahsin başarılı yemeklerini de ihmal etmedi tabii ki.

2023 All Star sezonunda da adından sıkça söz ettiren, kaosa daha çok karışan Tahsin başarılı yemeklerini de ihmal etmedi tabii ki.

Ancak katıldığı ilk sezonda olduğu gibi All Star finalini de ikinci olarak tamamladı ve şampiyonluk kupasını kaldıramadı.

1,1 milyon takipçili hesabında paylaşımlar yapmaya devam eden Tahsin, yarışmadan sonra da çok konuşulan isimlerden biriydi.

1,1 milyon takipçili hesabında paylaşımlar yapmaya devam eden Tahsin, yarışmadan sonra da çok konuşulan isimlerden biriydi.

Haliyle kendisinin özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

Evrim Akın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Evrim Akın'la Ev Gezmesi programının son konuğu MasterChef'in gülen yüzü Tahsin Küçük olunca, görenler epey heyecanlandı haliyle.

Evrim Akın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Evrim Akın'la Ev Gezmesi programının son konuğu MasterChef'in gülen yüzü Tahsin Küçük olunca, görenler epey heyecanlandı haliyle.

Birlikte verdikleri pozlarla ve yemek yapacak olma ihtimalleriyle Tahsin'in fanlarını sosyal medyada oldukça heyecanlandırdılar.

Evinin kapılarını açan Tahsin Küçük, yarışmada renkli ve enerjik kişiliğiyle ön plana çıkıyordu. Evinin de böyle olması bekleniyordu...

Evinin kapılarını açan Tahsin Küçük, yarışmada renkli ve enerjik kişiliğiyle ön plana çıkıyordu. Evinin de böyle olması bekleniyordu...

İlk kez yaşam alanını ekranlara açan Tahsin, her yeri göstermeyi de ihmal etmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ancak izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı çünkü Tahsin Küçük'ün evi baştan aşağı griler ve bejlerle kaplıydı...

Ancak izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı çünkü Tahsin Küçük'ün evi baştan aşağı griler ve bejlerle kaplıydı...

2+1 evini sade ve açık alan bırakacak şekilde dekore etmeyi tercih etmiş.

Tabii sohbet ederken itiraf ettiği konu da oldukça dikkat çekiyor. Yarışmada uzun bir süre yemek yapınca evde mutfağa girmekten uzaklaşmış kendisi...

Tabii sohbet ederken itiraf ettiği konu da oldukça dikkat çekiyor. Yarışmada uzun bir süre yemek yapınca evde mutfağa girmekten uzaklaşmış kendisi...

Tahsin'in evini görenler "daha renkli bir ev bekliyordum", "Evin ruhu yok, Tahsin'in evi mi burası?" gibi yorumlarda bulundu.

Tahsin'in evini görenler "daha renkli bir ev bekliyordum", "Evin ruhu yok, Tahsin'in evi mi burası?" gibi yorumlarda bulundu.

Siz beğendiniz mi?

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
9
5
4
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın