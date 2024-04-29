MasterChef'in Güler Yüzü Tahsin Küçük Kapılarını Açtığı Evini Beğendiremedi: "Evin Ruhu Yok"

MasterChef Türkiye'ye katılan pek çok yarışmacı sempatik tavırları ve eğlenceli halleriyle akıllarımıza kazındı biliyorsunuz. Bu isimlerden bir tanesi de Tahsin Küçük. Hem kendi sezonunda hem de All Star sezonunda büyük bir şov yapan ve dikkat çeken Tahsin Küçük, Evrim Akın'la Ev Gezmesi programının son konuğu oldu. Evlerinin kapısını açan Tahsin, seyircilerden 'ruhsuz' eleştirisi aldı...