MasterChef'in Güler Yüzü Tahsin Küçük Kapılarını Açtığı Evini Beğendiremedi: "Evin Ruhu Yok"
MasterChef'in Güler Yüzü Tahsin Küçük Kapılarını Açtığı Evini Beğendiremedi: "Evin Ruhu Yok"
MasterChef Türkiye'ye katılan pek çok yarışmacı sempatik tavırları ve eğlenceli halleriyle akıllarımıza kazındı biliyorsunuz. Bu isimlerden bir tanesi de Tahsin Küçük. Hem kendi sezonunda hem de All Star sezonunda büyük bir şov yapan ve dikkat çeken Tahsin Küçük, Evrim Akın'la Ev Gezmesi programının son konuğu oldu. Evlerinin kapısını açan Tahsin, seyircilerden 'ruhsuz' eleştirisi aldı...
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MasterChef Türkiye'nin en sevilen yarışmacıları arasında elbette Tahsin Küçük de var.
2023 All Star sezonunda da adından sıkça söz ettiren, kaosa daha çok karışan Tahsin başarılı yemeklerini de ihmal etmedi tabii ki.
1,1 milyon takipçili hesabında paylaşımlar yapmaya devam eden Tahsin, yarışmadan sonra da çok konuşulan isimlerden biriydi.
Evrim Akın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Evrim Akın'la Ev Gezmesi programının son konuğu MasterChef'in gülen yüzü Tahsin Küçük olunca, görenler epey heyecanlandı haliyle.
Evinin kapılarını açan Tahsin Küçük, yarışmada renkli ve enerjik kişiliğiyle ön plana çıkıyordu. Evinin de böyle olması bekleniyordu...
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Ancak izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı çünkü Tahsin Küçük'ün evi baştan aşağı griler ve bejlerle kaplıydı...
Tabii sohbet ederken itiraf ettiği konu da oldukça dikkat çekiyor. Yarışmada uzun bir süre yemek yapınca evde mutfağa girmekten uzaklaşmış kendisi...
Tahsin'in evini görenler "daha renkli bir ev bekliyordum", "Evin ruhu yok, Tahsin'in evi mi burası?" gibi yorumlarda bulundu.
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