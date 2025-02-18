Gençler Arasında Artan Suç Oranlarıda Sıfır Bir'in Payı Var Mı?
Gençler Arasında Artan Suç Oranlarıda Sıfır Bir'in Payı Var Mı?
Kurgu ve gerçeği ayırt edememe sorunu dünyada nasıldır bilemeyiz ama ülkemizde uzun yıllardır konuşulan ve yakınılan bir konu. Zalim ağa karakterini başarılı bir şekilde canlandırdığı için filmin galasında taş atılan Erol Taş'tan, Pokemon izleyip camdan atlayan çocuğa, Süleyman Çakır'ın cenazesinden gerçek hayatta racon kesmeye başlayanlara kurgu nedir gerçek nedir gibi düşünceleri bırakıp tamamen flu takılan bir toplumda yaşadığımız yadsınamaz bir gerçek. Son zamanlarda da artan genç suçlu profili için bir dönem internette yayımlanan Sıfır Bir Bir Zamanlar Adana'da dizisi sorumlu tutuldu. Tabii uzun bir tartışma başladı.
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Geçtiğimiz haftalarda Mattia Ahmet Minguzzi isimli genç bit pazarında gezerken öldürüldü. Tüm ülke bunu konuştu.
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Son zamanlarda artan bu suçlu profilinden de Sıfır Bir dizisi sorumlu tutuldu.
Tabii tüm bu şiddet sarmalından tek bir dizinin sorumlu tutulmasına tepki gösterenler de oldu.
Dizilerin zaten eğilimli olduğumuz şiddeti körüklediğine dair iddialar da var.
Sorun dizi değil diyenler de var...
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Dizinin özendirdiğini söyleyenler de...
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Yasakların etkili olacağını düşünen de var...
Bunun bir işe yaramayacağını söyleyen de...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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