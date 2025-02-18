Gençler Arasında Artan Suç Oranlarıda Sıfır Bir'in Payı Var Mı?

Kurgu ve gerçeği ayırt edememe sorunu dünyada nasıldır bilemeyiz ama ülkemizde uzun yıllardır konuşulan ve yakınılan bir konu. Zalim ağa karakterini başarılı bir şekilde canlandırdığı için filmin galasında taş atılan Erol Taş'tan, Pokemon izleyip camdan atlayan çocuğa, Süleyman Çakır'ın cenazesinden gerçek hayatta racon kesmeye başlayanlara kurgu nedir gerçek nedir gibi düşünceleri bırakıp tamamen flu takılan bir toplumda yaşadığımız yadsınamaz bir gerçek. Son zamanlarda da artan genç suçlu profili için bir dönem internette yayımlanan Sıfır Bir Bir Zamanlar Adana'da dizisi sorumlu tutuldu. Tabii uzun bir tartışma başladı.