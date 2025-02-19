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Türkçeyi İngilizceyle Karışık Konuşan Şevval Şahin Eleştirilere Tepki Gösterirken Birilerine de Taş Attı

Türkçeyi İngilizceyle Karışık Konuşan Şevval Şahin Eleştirilere Tepki Gösterirken Birilerine de Taş Attı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2025 - 12:26

Bundan yıllar önce Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından magazinde adını sık sık duymaya başladığımız Şevval Şahin'i özel hayatıyla ve muhteşem fiziğiyle konuşmaya alıştık. Mankenlik kariyeri ve paylaşımlarıyla çok konuşulan isim aynı zamanda sık sık dillere düşüyor.

 İngilizceyle karışık konuştuğu Türkçesiyle tepki çeken Şevval Şahin bu sefer o yorumlara sessiz kalamadı! Kendisini eleştirenlere cevap veren aynı zamanda birilerine taş atan Şahin ne demiş birlikte bakalım!

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Her paylaşımıyla olay olan, fiziği ile her seferine kendine hayran bırakan Şevval Şahin 2018 senesinde Miss Turkey seçildiğinden beri magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Her paylaşımıyla olay olan, fiziği ile her seferine kendine hayran bırakan Şevval Şahin 2018 senesinde Miss Turkey seçildiğinden beri magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Sosyal medya hesabından hayatını en ufak ayrıntısına kadar paylaşmayı sürdüren Şahin'in her pozu da ayrı konuşuluyor.

Mankenliğin gerektirdiği sağlıklı yaşam, spor ve günlük bakımlar derken gününü oldukça yoğun(!) geçiren isim sosyal medya kullanıcılarına da kendini bir tık boşlukta hissettirebiliyor!

Mankenliğin gerektirdiği sağlıklı yaşam, spor ve günlük bakımlar derken gününü oldukça yoğun(!) geçiren isim sosyal medya kullanıcılarına da kendini bir tık boşlukta hissettirebiliyor!

Öyle ki kendisi hiç ara vermeden yaptığı paylaşımlarla neredeyse sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerliyor...

Kendine has kombinleri ve hesabından yaptığı paylaşımlarla popülaritesini kanıtlayan Şevval Şahin podyumların da aranan isimlerinden biri haline geldi.

Kendine has kombinleri ve hesabından yaptığı paylaşımlarla popülaritesini kanıtlayan Şevval Şahin podyumların da aranan isimlerinden biri haline geldi.

Sık sık açıklamalarıyla adından bahsettiren Şevval Şahin aynı zamanda İngilizce kullanımıyla da dillere düşüyor.

Sık sık açıklamalarıyla adından bahsettiren Şevval Şahin aynı zamanda İngilizce kullanımıyla da dillere düşüyor.

Günlük konuşmasında araya sık sık yabancı kelimeler sıkıştıran isim tepki de çekiyor.

Sonunda aldığı yorumlara cevap veren ünlü manken "cool" durmak için böyle konuşmadığını söyleyerek Türkçesini eleştirenlere tepki gösterdi.

Sonunda aldığı yorumlara cevap veren ünlü manken "cool" durmak için böyle konuşmadığını söyleyerek Türkçesini eleştirenlere tepki gösterdi.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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