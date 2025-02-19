Türkçeyi İngilizceyle Karışık Konuşan Şevval Şahin Eleştirilere Tepki Gösterirken Birilerine de Taş Attı
Türkçeyi İngilizceyle Karışık Konuşan Şevval Şahin Eleştirilere Tepki Gösterirken Birilerine de Taş Attı
Bundan yıllar önce Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından magazinde adını sık sık duymaya başladığımız Şevval Şahin'i özel hayatıyla ve muhteşem fiziğiyle konuşmaya alıştık. Mankenlik kariyeri ve paylaşımlarıyla çok konuşulan isim aynı zamanda sık sık dillere düşüyor.
İngilizceyle karışık konuştuğu Türkçesiyle tepki çeken Şevval Şahin bu sefer o yorumlara sessiz kalamadı! Kendisini eleştirenlere cevap veren aynı zamanda birilerine taş atan Şahin ne demiş birlikte bakalım!
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Her paylaşımıyla olay olan, fiziği ile her seferine kendine hayran bırakan Şevval Şahin 2018 senesinde Miss Turkey seçildiğinden beri magazin manşetlerinden eksik olmuyor.
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Mankenliğin gerektirdiği sağlıklı yaşam, spor ve günlük bakımlar derken gününü oldukça yoğun(!) geçiren isim sosyal medya kullanıcılarına da kendini bir tık boşlukta hissettirebiliyor!
Kendine has kombinleri ve hesabından yaptığı paylaşımlarla popülaritesini kanıtlayan Şevval Şahin podyumların da aranan isimlerinden biri haline geldi.
Sık sık açıklamalarıyla adından bahsettiren Şevval Şahin aynı zamanda İngilizce kullanımıyla da dillere düşüyor.
Sonunda aldığı yorumlara cevap veren ünlü manken "cool" durmak için böyle konuşmadığını söyleyerek Türkçesini eleştirenlere tepki gösterdi.
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O anları sizin için şöyle bırakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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