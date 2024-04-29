Nazlı Sabancı'nın Kayınvalide Köylü Paylaşımları Arzu Sabancı'yı Memnun Etse de Görenleri Hayrete Düşürdü

Sabancı ailesinin biricik ve şimdilik tek gelini Nazlı Sabancı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor bildiğiniz gibi. Hele müstakbel eltisi Hande Erçel de işin içindeyse. Ancak bu sefer Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya şov yaptığı fotoğraflarıyla gündemde. Arzu Sabancı'nın memleketi Artvin'e giden Nazlı Sabancı bizi bir kez daha şaşırttı.