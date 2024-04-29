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Nazlı Sabancı'nın Kayınvalide Köylü Paylaşımları Arzu Sabancı'yı Memnun Etse de Görenleri Hayrete Düşürdü

Nazlı Sabancı'nın Kayınvalide Köylü Paylaşımları Arzu Sabancı'yı Memnun Etse de Görenleri Hayrete Düşürdü

GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 12:47

Sabancı ailesinin biricik ve şimdilik tek gelini Nazlı Sabancı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor bildiğiniz gibi. Hele müstakbel eltisi Hande Erçel de işin içindeyse. Ancak bu sefer Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya şov yaptığı fotoğraflarıyla gündemde. Arzu Sabancı'nın memleketi Artvin'e giden Nazlı Sabancı bizi bir kez daha şaşırttı.

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Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı çifti 2017 yılında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğününde tanışmalarının ardından büyük bir aşka düşmüştü.

Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı çifti 2017 yılında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğününde tanışmalarının ardından büyük bir aşka düşmüştü.

İkili dört yık boyunca sevgili olduktan sonra 2021 yılının Ekim ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş ve mutluluklarını taçlandırmışlardı.

2023 yılının Ocak ayında çiftten müjdeli haber gelmiş ve anne baba olacaklarını duyurmuşlardı.

2023 yılının Ocak ayında çiftten müjdeli haber gelmiş ve anne baba olacaklarını duyurmuşlardı.

15 Ağustos'ta ise minik kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı ikili. Kızlarına Arzu Alara ismini verdiklerini öğrenmiştik.

Takip ediyorsanız bilirsiniz, Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı ile arası epey iyi.

Takip ediyorsanız bilirsiniz, Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı ile arası epey iyi.

Bunu kızına 'Arzu' adını vermesinden de anlayabilirsiniz. Gelin kayınvalide düşman çatlatır derecede iyi anlaşıyor. Yani biz öyle görüyoruz en azından.

Tarzını dahi kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya uydurmaya başlayan Nazlı Sabancı bu sebeple bir hayli göz önünde ve eleştiriliyor bildiğiniz gibi.

Tarzını dahi kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya uydurmaya başlayan Nazlı Sabancı bu sebeple bir hayli göz önünde ve eleştiriliyor bildiğiniz gibi.

Hatta bir dönem kendi ailesiyle pek vakit geçirmediği ve tüm vaktini kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya ayırdığı yönünde iddialar vardı.

Ailenin en dikkat çeken ismi Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Ailenin en dikkat çeken ismi Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Kendisi kayınvalidesinin memleketi olan Artvin'e gezmeye gitmiş!

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Arzu Sabancı da gelinin bu paylaşımını es geçmeden yorum yapmış tabii...

Arzu Sabancı da gelinin bu paylaşımını es geçmeden yorum yapmış tabii...

Bitti sandıysanız yanıldınız! "Benim için ayrı önemi olan bir şehir... Kayınvalidemin memleketi."

Bitti sandıysanız yanıldınız! "Benim için ayrı önemi olan bir şehir... Kayınvalidemin memleketi."

Arzu Hanım gelininin bu jestinden bir hayli memnun olacak ki kendisi ile birlikte gezmesi için de davette bulunuyor.

Arzu Hanım gelininin bu jestinden bir hayli memnun olacak ki kendisi ile birlikte gezmesi için de davette bulunuyor.

'Harika. Nisan ayında karlı. Nazlı'cım bu ön izleme olsun. Sana bir de oraları yazın göstereyim.'

Nazlı Sabancı'nın kayınvalide köylü paylaşımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz peki? 😂

Nazlı Sabancı'nın kayınvalide köylü paylaşımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz peki? 😂

Gelin yorumlarda buluşalım! 

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