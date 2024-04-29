Nazlı Sabancı'nın Kayınvalide Köylü Paylaşımları Arzu Sabancı'yı Memnun Etse de Görenleri Hayrete Düşürdü
Nazlı Sabancı'nın Kayınvalide Köylü Paylaşımları Arzu Sabancı'yı Memnun Etse de Görenleri Hayrete Düşürdü
Sabancı ailesinin biricik ve şimdilik tek gelini Nazlı Sabancı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor bildiğiniz gibi. Hele müstakbel eltisi Hande Erçel de işin içindeyse. Ancak bu sefer Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya şov yaptığı fotoğraflarıyla gündemde. Arzu Sabancı'nın memleketi Artvin'e giden Nazlı Sabancı bizi bir kez daha şaşırttı.
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Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı çifti 2017 yılında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğününde tanışmalarının ardından büyük bir aşka düşmüştü.
2023 yılının Ocak ayında çiftten müjdeli haber gelmiş ve anne baba olacaklarını duyurmuşlardı.
Takip ediyorsanız bilirsiniz, Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı ile arası epey iyi.
Tarzını dahi kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya uydurmaya başlayan Nazlı Sabancı bu sebeple bir hayli göz önünde ve eleştiriliyor bildiğiniz gibi.
Ailenin en dikkat çeken ismi Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.
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Arzu Sabancı da gelinin bu paylaşımını es geçmeden yorum yapmış tabii...
Bitti sandıysanız yanıldınız! "Benim için ayrı önemi olan bir şehir... Kayınvalidemin memleketi."
Arzu Hanım gelininin bu jestinden bir hayli memnun olacak ki kendisi ile birlikte gezmesi için de davette bulunuyor.
Nazlı Sabancı'nın kayınvalide köylü paylaşımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz peki? 😂
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