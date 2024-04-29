Kobra Murat Doğum Gününde Karşılıklı Göbek Attığı Zeynep Bastık'ın Partisinde Ne Kadar Ücret Aldığını Açıkladı
Kobra Murat Doğum Gününde Karşılıklı Göbek Attığı Zeynep Bastık'ın Partisinde Ne Kadar Ücret Aldığını Açıkladı
Zeynep Bastık, Temmuz ayında 30. yaşını kutlamıştı hatırlarsanız. Epey büyük ve eğlenceli bir parti veren ünlü şarkıcının doğum gününe Kobra Murat sürprizi damgasını vurmuştu. Aylar önce düzenlenen partiden bahseden Kobra Murat, ne kadar ücret kazandığını açıkladı!
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Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden ve herkesin dilinde olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz Temmuz ayında 30. yaşını kutlamıştı.
Ünlü şarkıcının partisine yakın arkadaşları akın etmiş ve ortaya birbirinden eğlenceli görüntüler çıkmıştı.
Zeynep Bastık'ın doğum gününün en büyük sürprizlerinden bir tanesi de Kobra Murat'tı.
Zeynep Bastık ile sayısız şarkı söyleyip göbek atan Kobra Murat'ın eğlenceli anları partiye damgasını vurmuştu.
Parti videoları sosyal medyayı sallamıştı hatırlarsanız.
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Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Kobra Murat, aylar önce katıldığı partiden ne kadar kazandığını açıkladı.
Yorgun olduğu için normalin iki üç katı para istediğini ancak hiç sorunsuz bu ücreti kabul ettiklerini söyleyen Kobra Murat "Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip dans ettim." dedi."
Partiden sonra işleri de açılmış...
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