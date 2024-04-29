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Kobra Murat Doğum Gününde Karşılıklı Göbek Attığı Zeynep Bastık'ın Partisinde Ne Kadar Ücret Aldığını Açıkladı

Kobra Murat Doğum Gününde Karşılıklı Göbek Attığı Zeynep Bastık'ın Partisinde Ne Kadar Ücret Aldığını Açıkladı

Zeynep Bastık
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.04.2024 - 13:43

Zeynep Bastık, Temmuz ayında 30. yaşını kutlamıştı hatırlarsanız. Epey büyük ve eğlenceli bir parti veren ünlü şarkıcının doğum gününe Kobra Murat sürprizi damgasını vurmuştu. Aylar önce düzenlenen partiden bahseden Kobra Murat, ne kadar ücret kazandığını açıkladı!

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Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden ve herkesin dilinde olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz Temmuz ayında 30. yaşını kutlamıştı.

Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden ve herkesin dilinde olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz Temmuz ayında 30. yaşını kutlamıştı.

8 Temmuz 1993'te doğan Bastık, 30. yaş günü için büyük bir parti organize etmişti. Kıyafetinden konsepte kadar oldukça şaşalı bir partinin altına imza atan Bastık, fotoğraflarını 'Gacı 30 oldu' yazarak paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının partisine yakın arkadaşları akın etmiş ve ortaya birbirinden eğlenceli görüntüler çıkmıştı.

Ünlü şarkıcının partisine yakın arkadaşları akın etmiş ve ortaya birbirinden eğlenceli görüntüler çıkmıştı.

Roman havası oynayarak kurtlarını döktükleri anlar görenleri bile harekete geçirmişti.

Zeynep Bastık'ın doğum gününün en büyük sürprizlerinden bir tanesi de Kobra Murat'tı.

Zeynep Bastık'ın doğum gününün en büyük sürprizlerinden bir tanesi de Kobra Murat'tı.

Roman havalarının piri diyebileceğimiz Kobra Murat, ünlü şarkıcının partisine büyük bir sürprizle giriş yapmıştı.

Zeynep Bastık ile sayısız şarkı söyleyip göbek atan Kobra Murat'ın eğlenceli anları partiye damgasını vurmuştu.

Zeynep Bastık ile sayısız şarkı söyleyip göbek atan Kobra Murat'ın eğlenceli anları partiye damgasını vurmuştu.

O dönemler kendisinin '18 kilo altınım var' sözleri de epey gündemde olunca taktığı takılar epey incelenmişti. Dikkat çeken şarkıcı 'Taktığım takılar kofti. Bende olan bütün altınlar orijinal değil.' demişti.

Parti videoları sosyal medyayı sallamıştı hatırlarsanız.

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Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Kobra Murat, aylar önce katıldığı partiden ne kadar kazandığını açıkladı.

Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Kobra Murat, aylar önce katıldığı partiden ne kadar kazandığını açıkladı.

Zeynep Bastık'ın kendisini partide çok güzel ağırladığını anlatan şarkıcı 'Partide olan herkes pırlanta gibiydi.' dedi.

Yorgun olduğu için normalin iki üç katı para istediğini ancak hiç sorunsuz bu ücreti kabul ettiklerini söyleyen Kobra Murat "Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip dans ettim." dedi."

Yorgun olduğu için normalin iki üç katı para istediğini ancak hiç sorunsuz bu ücreti kabul ettiklerini söyleyen Kobra Murat "Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip dans ettim." dedi."

'Partide olan herkes pırlanta gibiydi. Ben normalin iki katı, üç katı para istedim. Bulgaristan'dan geldim aşırı yorgundum. Parti için bana 80 bin lira para verdiler. Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip dans ettim.'

Partiden sonra işleri de açılmış...

Partiden sonra işleri de açılmış...

'Ben işlere genelde 20 bin- 30 bin- 40 bin liraya gidiyorum. Bu parti bana iş kapısı açtı. Bunu gören sosyete aynısını istiyor. 'Zeynep Bastık gibi benim yeğenimin de doğum gününü kutlar mısın' diyorlar.'

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