Bir Türlü Dikiş Tutturamadı: Son Aşkı Çakal'dan Çok Çeken Danla Bilic, Aşka Tövbe Etti!
Bir Türlü Dikiş Tutturamadı: Son Aşkı Çakal'dan Çok Çeken Danla Bilic, Aşka Tövbe Etti!
@muhabironline'a konuşan Danla Bilic, Çakal'la ayrılığının ardından aşkla ilgili sorulara ilk kez cevap verdi!
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Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla çok konuşulan, sosyal medya fenomenliği konseptinin de öncülerinden olan Danla Bilic, her adımı merak edilen isimlerden biliyorsunuz!
Uzun bir süredir ne yapsa olmayan, aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Danla Bilic'in adı en son kendisinden yaşça küçük Çakal'la anılmış, ikilinin fırtınalı bir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı hatırlarsanız.
Bir gece ansızın doğum günü kutladıkları anlardan sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını duyuran Danla ve Çakal'ın ilişkisi büyük bir kesim tarafından "alakasız" bulunmuş, büyük tepki çekmişti fakat onlar çok mutlu gözüküyordu.
Herkes yavaş yavaş alışıyor gibiydi ki ikilinin sesi soluğu aniden kesildi.
Birkaç gün sonra, önce Danla'nın Çakal göndermeli paylaşımlarından sonra her ikisinin de hal ve hareketinden ortada ayrılık olduğu kesin bir şekilde anlaşılmıştı.
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Aşkta yine umduğunu bulamayan Danla Bilic, Çakal'la ayrılığının ardından ilk kez aşk sorularına cevap verdi!
@muhabironline'a konuşan Bilic, "2022-2023'te aşka doydum, sıramı savdım. Erkekler bana çok iyi gelmiyor" diyerek aşka en azından bu sene için tövbe ettiğini açıkladı.
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