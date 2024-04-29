Askere Gitmemek İçin Ne Yapacağını Şaşırdı: Mükremin Gezgin Bu Sefer de Gelinlik Giyip Kapandı!

Hamilelik senaryosuyla büyük tartışmalar yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in askere gideceği beklenirken evlilik haberi vermesi ağızları açık bırakmıştı. Askere gitmemek için ne yapacağını şaşırıp önce yeniden hamileliği gündeme getirmeye çalışan Mükremin, bu sefer de telli duvaklı gelin oldu!