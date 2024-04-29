Askere Gitmemek İçin Ne Yapacağını Şaşırdı: Mükremin Gezgin Bu Sefer de Gelinlik Giyip Kapandı!
Askere Gitmemek İçin Ne Yapacağını Şaşırdı: Mükremin Gezgin Bu Sefer de Gelinlik Giyip Kapandı!
Hamilelik senaryosuyla büyük tartışmalar yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in askere gideceği beklenirken evlilik haberi vermesi ağızları açık bırakmıştı. Askere gitmemek için ne yapacağını şaşırıp önce yeniden hamileliği gündeme getirmeye çalışan Mükremin, bu sefer de telli duvaklı gelin oldu!
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Sıkı bir TikTok kullanıcıysanız sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'i duymamış olmanıza ihtimal dahi vermiyoruz. Gerçi hoş, TikTok'la alakanız olmasa da Mükremin'e denk gelmemiş olmama ihtimaliniz epey düşük...
TikTok üzerinden hamilelik senaryosu kurup böyle bir şey mümkün olmasa da hamilelik sürecini abarta abarta adım adım paylaşan Mükremin o dönem epey tartışmaya neden olmuştu.
TikTok'ta koca bir kitleye hitap etmeye başladıktan sonra, birçok kez bıçak altına yatan Mükremin estetikleriyle bambaşka biri haline dönmüştü.
Derken kendisinin aslında asker kaçağı olduğu ortaya çıkınca dünyası başına yıkılmıştı. "Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek isyan eden Mükremin bir süre sonra kamuflaj giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" demişti.
Katıldığı Katarsis programında herkese seslenerek, "Bana pembe tezkere vermeleri lazım. Ben bir kadınım!" diyen sosyal medya fenomeni, ne yapacağını şaşırınca evlilik teklifi aldığını duyurmaya karar vermiş, "Kocam" notuyla aşağıda gördüğünüz fotoğrafı paylaşmıştı.
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Hatta o da yetmemiş, kısa bir süre sonra en başta tutan hamilelik senaryosunu yeniden denemeye karar veren Mükremin Gezgin, "Bir kız evladım olmasını çok istiyorum" diyerek sempati toplamaya çalışmıştı.
Önce evlilik teklifi, ardından hamilelik isteğini gündeme getiren ve askerlik mevzusunun üstünü kapamaya çalışan Mükremin Gezgin, bu sefer de telli duvaklı gelin oldu...
Kapanan ve altınları takıp takıştıran sosyal medya fenomenin halleri ağızları bir kez daha açık bıraktı...
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