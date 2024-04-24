Bir Oyunlar Peşinde: Evlilik Haberiyle Herkesi Afallatan Mükremin Gezgin Yine Hamilelik Senaryosu Yazıyor
Bir Oyunlar Peşinde: Evlilik Haberiyle Herkesi Afallatan Mükremin Gezgin Yine Hamilelik Senaryosu Yazıyor
Hamilelik senaryosuyla büyük tartışmalar yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in askere gideceği beklenirken evlilik haberi vermesi herkesi şoke etti. Pembe tezkere için böyle davrandığı konuşulan Mükremin yine hamilelik senaryosuna başvurdu.
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Başta TikTok ve Instagram gezginleri olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Mükremin Gezgin ismini duymuştur.
TikTok üzerinden hamilelik senaryosu kurup adım adım videolar paylaşan Mükremin o dönem epey tartışmaya neden olmuştu.
Epey bir tanınırlık elde ettikten sonra birçok estetik işlemi için bıçak altına yatarak eski halinden koparak adeta bambaşka bir görünüm elde etmişti.
Paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasına giren Mükremin Gezgin birkaç ay önce de asker kaçağı olduğu açıklamasıyla gündem yaratmıştı.
İlk başta "Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek isyan eden Mükremin bir süre sonra kamuflaj giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" demişti.
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Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis X-TRA 'ya konuk alan TikTok fenomeni ""Bana pembe tezkere vermeleri lazım. Ben bir kadınım!" ifadeleriyle sitemini yenilemişti.
Pembe tezkere konusu gündemdeyken bir bomba daha patlatan Mükremin "Kocam" notuyla yaptığı paylaşımda evlilik teklifi aldığını duyurunca "pes" dedirtti.
Sanki hamilelik senaryosu yüzünden başı belaya girmemiş gibi davranan fenomen bu sefer yine "hamilelik" oyunuyla çıkageldi. Kızının olmasını isteyen Mükremin'in "Sizce??🥰❤️" notlu paylaşımı ortalığı karıştırdı.
O anları izlemek isteyenler için buraya bırakıyoruz 👇🏼
Mükremin'in paylaşımına gelen kullanıcı yorumlarından birkaçını buraya bırakıyoruz...
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Her hikayesinde kendisine "2024'ün en güzel kadını" diyen Mükremin hamilelik videosundan sonra ülkeden ayrılacağını söylediği bir video paylaştı.
Son günlerde çeyiz alışverişi yaptığını anlatan TikTok fenomeni "Sizce hangi ülkeye gidiyorum?" diyerek bir de anket bıraktı.
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arkadaş yapmayın şu pisliğin haberini
Ne tarafa 🤢🤮🤮🤮🤮🤮
o askeri üniforma ile videodan sonra tsk alacaktı bunu askere görecekti.