Bir Oyunlar Peşinde: Evlilik Haberiyle Herkesi Afallatan Mükremin Gezgin Yine Hamilelik Senaryosu Yazıyor

Fenomen bu detayı da 'Benim 10 günüm kaldı arkadaşlar. Bir de bu askerlik başıma çıktı. Sağlık ocağına, oradan hastaneye gideceğim. Beni polisler çevirdi. Beni aşağı indirdiler, sen asker kaçağısın dediler' diyerek açıklamıştı.