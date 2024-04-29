Aşk Bacayı Çoktan Sarmış: Buse Meral'den Zorla da Olsa Alınan Aras Bulut İynemli'yle Aşk İtirafı!
Aşk Bacayı Çoktan Sarmış: Buse Meral'den Zorla da Olsa Alınan Aras Bulut İynemli'yle Aşk İtirafı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Furkan Andıç'la beraber Cadı isimli yeni bir filmde rol alacak olan Buse Meral, Birsen Altuntaş'a röportaj verdi. Aras Bulut İynemli'yle aşk hayatı sorulduğunda gerilen Buse Meral kaçamadı, aşkı kabullendi.
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Hayatımıza yıllar önce, henüz gencecikken giren Aras Bulut İynemli, zaman içerisinde yer aldığı kült projeler sayesinde günümüzün en başarılı erkek oyuncularından biri haline geldi.
En son Atatürk filmiyle yıldızını parlatan İynemli, sempatikliği ve yakışıklılığının yanında özel hayatıyla da oldukça merak edilen isimlerden. Mutlaka duymuş, denk gelmişsinizdir... Aras Bulut İynemli, kısa bir süre öncesine kadar Bige Önal'la beraberdi.
Birlikte koskoca 7 yılı deviren çift, aniden ayrılmaya karar verdiğinde hepimiz bir şok olmuştuk. O günden bu yana her ikisinin de ismi yeni kişilerle anılmamıştı.
Ta ki Aras Bulut İynemli'nin gönlünü Gaddar'ın sevilen oyuncusu Buse Meral'a kaptırdığı haberleri yayılana kadar...
Hatta bu aşk o kadar benimsenmişti ki muhabirler, Bige Önal'ı yakaladıkları ilk anda eski sevgilisinin yeni aşkını sormuştu. Bu konunun onu ilgilendirmediğini söyleyen Bige Önal, resmen ders vermişti.
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Geçtiğimiz saatlerde adı Aras Bulut'la anılan fakat konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmayan Buse Meral, Furkan Andıç'la beraber Birsen Altuntaş'a röportaj verdi.
26 Nisan'da yayınlanacak Cadı filminde beraber rol alan Furkan Andıç ve Buse Meral filmle ilgili sohbet ederken, Birsen Altuntaş'tan beklenen soru geldi.
Buse Meral, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini birkaç kez belirtti fakat sorulardan da kaçamadı. En nihayetinde Aras Bulut İynemli'yle yaşadığı aşkı doğrulamış oldu.
İşte o anlar:
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