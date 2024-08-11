Merve Boluğur'a Dava Kararı Kahkaha Attırdı: "Erkekleri Koruma Derneği" Sahte Hesabı Ciddi Ciddi Gerçek Sandı!
Merve Boluğur'a Dava Kararı Kahkaha Attırdı: "Erkekleri Koruma Derneği" Sahte Hesabı Ciddi Ciddi Gerçek Sandı!
X'te 'Erkekleri Koruma Derneği' adlı hesap, Merve Boluğur'un fake hesabından atılan erkeklere yönelik tweeti fazla ciddiye alınca ortalık karıştı! Hesabın sahte olduğunu anlamadan dava açmaya karar veren Erkekleri Koruma Derneği, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hayatımıza giren o zamandan beri de çıkmayan güzel oyuncu Merve Boluğur, aniden değişen ruh hali ve imajıyla sık sık dillere düşüyor biliyorsunuz.
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Uzunca bir süre "kendine ne yapıyorsun?" tepkisi çeken Boluğur, Eser Yenenler'in Linç@ programına katıldığından beri sosyal medyasına verdiği çekidüzen ve yavaş yavaş eski haline döndüğünü gösteren paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Fakat bu sefer kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir konuyla gündemde kendisi! Geçtiğimiz saatlerde "Erkekleri Koruma Derneği" adlı X hesabı, durduk yere Merve Boluğur'a yükseldi...
Nasıl derseniz, bahsi geçen X hesabı, Merve Boluğur isimli, mavi tikli X hesabından 8 Ağustos'ta atılan "Erkeklerin %99'u şerefsizdir" tweetini ciddi ciddi gerçek sandılar. Bu yetmemiş gibi bir de Merve Boluğur'a dava açmaya karar vererek "kim şerefsiz göreceğiz" yorumunda bulundular 😂
Halbuki o hesap, yaygın bir şekilde bilindiği üzere Merve Boluğur'a ait değil. Hatta bilinmediği senaryoda bile bunu anlamak çok zor değil çünkü hesabın bio'sunda resmi olmadığı açık ve net bir şekilde yazıyor zaten.
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Yaşananlara dair Merve Boluğur'dan bir tepki veya açıklama henüz gelmedi. Ama X kullanıcıları yerinde duramadı tabii! Fake hesabı gerçek sanıp ciddiye alan Erkekleri Koruma Derneği bir anda alay konusu oldu 🙈
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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