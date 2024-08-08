Instagram'a Getirilen Yasak Hakkında Tane Tane Konuşan Teoman'dan Kendi Hayat Felsefesine Yakışır Tepki!
Instagram'a Getirilen Yasak Hakkında Tane Tane Konuşan Teoman'dan Kendi Hayat Felsefesine Yakışır Tepki!
2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeli 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Teoman'a soruldu. Her zamanki rahatlığıyla tane tane derdini anlatan Teoman, Twitter (X) hakkında da birtakım itiraflarda bulundu 😂
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2 Ağustos'ta ülkemizde ansızın alınan Instagram'a erişim engeli kararı, vatandaşları ayağa kaldırdı biliyorsunuz...
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağı öğrenildiğinde tepkiler daha da büyüdü.
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hakkında konuşan ünlüler kervanına Teoman da eklendi! Son zamanlarda şerbet hali ve hayatı boş vermişliğiyle öne çıkan Teoman'ın Instagram yorumu hem güldürdü hem de takdir topladı.
Ünlü şarkıcı, "Sadece kendim için konuşmuyorum ama kapatılması ekonomiye büyük bir zarar gibi duruyor. Instagram'a giriyorum ben Twitter'a falan girmiyorum ben. Twitter negatif bir yer, ben de keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum o yüzden ben Instagram'da öyle..." diyerek meseleye son noktayı koydu! Twitter'ı da (X) bir güzel yerin dibine soktu 😂
İşte o anlar:
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