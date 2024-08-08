Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Instagram'a Getirilen Yasak Hakkında Tane Tane Konuşan Teoman'dan Kendi Hayat Felsefesine Yakışır Tepki!

Instagram'a Getirilen Yasak Hakkında Tane Tane Konuşan Teoman'dan Kendi Hayat Felsefesine Yakışır Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 00:51

2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeli 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Teoman'a soruldu. Her zamanki rahatlığıyla tane tane derdini anlatan Teoman, Twitter (X) hakkında da birtakım itiraflarda bulundu 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2 Ağustos'ta ülkemizde ansızın alınan Instagram'a erişim engeli kararı, vatandaşları ayağa kaldırdı biliyorsunuz...

2 Ağustos'ta ülkemizde ansızın alınan Instagram'a erişim engeli kararı, vatandaşları ayağa kaldırdı biliyorsunuz...

Platform üzerinden yapıp yürüttükleri işlerle para kazanan binlerce insanın bir günde işsiz kaldı. Ülkedeki herkesin düşünce ve fikir özgürlüğü de bir gecede çat diye elinden alındı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağı öğrenildiğinde tepkiler daha da büyüdü.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağı öğrenildiğinde tepkiler daha da büyüdü.

Birçok ünlü isim Instagram yasağına tepkisini dile getirdi. Kimileri meseleyi 'detoks' olarak değerlendirirken büyük çoğunluk çok daha sert tepkiler verdi.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hakkında konuşan ünlüler kervanına Teoman da eklendi! Son zamanlarda şerbet hali ve hayatı boş vermişliğiyle öne çıkan Teoman'ın Instagram yorumu hem güldürdü hem de takdir topladı.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hakkında konuşan ünlüler kervanına Teoman da eklendi! Son zamanlarda şerbet hali ve hayatı boş vermişliğiyle öne çıkan Teoman'ın Instagram yorumu hem güldürdü hem de takdir topladı.

Ünlü şarkıcı, "Sadece kendim için konuşmuyorum ama kapatılması ekonomiye büyük bir zarar gibi duruyor. Instagram'a giriyorum ben Twitter'a falan girmiyorum ben. Twitter negatif bir yer, ben de keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum o yüzden ben Instagram'da öyle..." diyerek meseleye son noktayı koydu! Twitter'ı da (X) bir güzel yerin dibine soktu 😂

Ünlü şarkıcı, "Sadece kendim için konuşmuyorum ama kapatılması ekonomiye büyük bir zarar gibi duruyor. Instagram'a giriyorum ben Twitter'a falan girmiyorum ben. Twitter negatif bir yer, ben de keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum o yüzden ben Instagram'da öyle..." diyerek meseleye son noktayı koydu! Twitter'ı da (X) bir güzel yerin dibine soktu 😂

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın