Kafası Attı: Elçin Sangu'dan Instagram Yasağını 'Detoks' Zannedip "İyi Geldi" Diyen Meslektaşlarına Ağır Taş!
Kafası Attı: Elçin Sangu'dan Instagram Yasağını 'Detoks' Zannedip "İyi Geldi" Diyen Meslektaşlarına Ağır Taş!
2 Ağustos'tan bu yana süren Instagram'a erişim engeline tepki yağarken bazı ünlülerin ve vatandaşların meseleyi 'sosyal medya detoksuna' yorması Elçin Sangu'nun kafasını fena attırdı!
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2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim yasağı ülkeyi ayağa kaldırdı, vatandaşların büyük tepkisini çekti biliyorsunuz...
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İşini oradan yürüten, parasını platformdan kazanan insanların öfkesi ve hayal kırıklığı bir yana düşünce ve fikir özgürlüğü bir gecede çat diye elinden alınan Türkiye, dünya basınının bile gündemine oturmayı başardı.
Birçok ünlü Instagram yasağına tepkisini net bir dille ortaya koydu. Fakat geçtiğimiz gün, önce Kızıl Goncalar'ın Naim Efendisi Mert Turak beklenenin dışında bir tepki vererek yasağın iyi geldiğini söyledi.
Ardından Gönül Dağı dizisindeki Dilek rolüyle tanıdığımız Gülsüm Ali'den sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldıran bir Instagram yorumu geldi.
Gülsüm Ali'ye katılan bazı kimseler olmadı mı oldu elbette fakat büyük çoğunluk yaşananların "detoksa" indirgenmesine epey sinirlendi. Elçin Sangu da sinirine hakim olamayanlardan oldu.
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Daha yeni konuşan meslektaşı Gülsüm Ali'ye, Mert Turak'a ve kendileriyle aynı fikirde olanlara taş atan Sangu, Prens repliğinden yola çıkarak "Her yasağa “ohh bana iyi geldi”diyenler ne kadar da inanarak boş konuşuyor değil mi?" dedi.
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