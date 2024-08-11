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Norveçli Njerve'yi Beğenen Mert Yazıcıoğlu'na Gelen "Stalker" Yorumları Cüneyd Severleri Büyük Kızdırdı!

Norveçli Njerve'yi Beğenen Mert Yazıcıoğlu'na Gelen "Stalker" Yorumları Cüneyd Severleri Büyük Kızdırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 18:16

Geçtiğimiz günlerde viral olan Norveçli atlet Embla Matilde Njerve'ye beğeni bıraktığı ortaya çıkan Mert Yazıcıoğlu'na gelen 'stalker' yorumları, Cüneyd severleri fena kızdırdı!

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Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd Efendi karakteriyle ortalığı kasıp kavuran, AŞK 101'le hayatımıza girdiği günden beri masumiyeti ve yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu, şu sıralar pek popüler biliyorsunuz!

Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd Efendi karakteriyle ortalığı kasıp kavuran, AŞK 101'le hayatımıza girdiği günden beri masumiyeti ve yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu, şu sıralar pek popüler biliyorsunuz!

Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı olaylı ayrılıktan sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu, şu an ünlüler camiasının en gözde bekarlarının başını çekiyor desek yalan olmaz!

Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı olaylı ayrılıktan sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu, şu an ünlüler camiasının en gözde bekarlarının başını çekiyor desek yalan olmaz!

Cüneyd Efendi'den sonra daha da geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ve kendine hayran bırakan Yazıcıoğlu, şimdi edindiği fan kitlesinin kendisine oluşturduğu koruma duvarıyla gündemde!

Cüneyd Efendi'den sonra daha da geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ve kendine hayran bırakan Yazıcıoğlu, şimdi edindiği fan kitlesinin kendisine oluşturduğu koruma duvarıyla gündemde!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Embla Matilde Njerve isimli Norveçli atlet geçtiğimiz günlerde bu sene olimpiyatlarda yer almamasına rağmen viral olmuştu. Sebebi ise, gerçekten de 41 kere maşallah, güzelliğiydi!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Embla Matilde Njerve isimli Norveçli atlet geçtiğimiz günlerde bu sene olimpiyatlarda yer almamasına rağmen viral olmuştu. Sebebi ise, gerçekten de 41 kere maşallah, güzelliğiydi!

17 yaşındaki atletin başarısı da güzelliği de uzunca bir süre gündemden düşmedi. Kaçıranlar için kendisiyle ilgili tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Şahin gözlü magazin hesapları, Instagram'ın nihayet açıldığı ilk saatlerde Mert Yazıcıoğlu'nun Njerve'nin temmuzdan kalma fotoğrafına bir beğeni bıraktığını fark etti. Haber hızlı yayıldı tabii!

Şahin gözlü magazin hesapları, Instagram'ın nihayet açıldığı ilk saatlerde Mert Yazıcıoğlu'nun Njerve'nin temmuzdan kalma fotoğrafına bir beğeni bıraktığını fark etti. Haber hızlı yayıldı tabii!
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"Stalker" tepkilerinin ardından Mert Yazıcıoğlu beğenisini geri çekti, haliyle kendini neyin ortasında bulduğunu anlamayadı muhtemelen. Cüneyd severler başta olmak üzere Mert Yazıcıoğlu hayranları, ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı. Njerve'yi stalkladı şeklinde çıkan haberlere tepki gösterdi!

"Stalker" tepkilerinin ardından Mert Yazıcıoğlu beğenisini geri çekti, haliyle kendini neyin ortasında bulduğunu anlamayadı muhtemelen. Cüneyd severler başta olmak üzere Mert Yazıcıoğlu hayranları, ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı. Njerve'yi stalkladı şeklinde çıkan haberlere tepki gösterdi!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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