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Ağzına Sağlık: Hande Yener, Kadınların "Çıplaklığından" Şikayetçi Olduğunu Söyleyen Kullanıcıyı Fena Haşladı!

Ağzına Sağlık: Hande Yener, Kadınların "Çıplaklığından" Şikayetçi Olduğunu Söyleyen Kullanıcıyı Fena Haşladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 01:54

Hande Yener, kadınların çıplaklığından şikayetçi olduğunu belirten sosyal medya kullanıcısını görünce sinirlerine hakim olmadı. Uzunca bir mesaj yazan ünlü şarkıcı, X kullanıcısını fena haşladı!

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Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve aktif sosyal medya kullanımıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biliyorsunuz!

Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve aktif sosyal medya kullanımıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biliyorsunuz!

Twitter (X) ve Instagram üzerinde hoşuna giden/gitmeyen paylaşımlara verdiği dobra cevaplarla sık sık dikkat çeken ünlü şarkıcı, yine bir kullanıcıya had bildirdiği cevabıyla gündeme oturmuş durumda.

Twitter (X) ve Instagram üzerinde hoşuna giden/gitmeyen paylaşımlara verdiği dobra cevaplarla sık sık dikkat çeken ünlü şarkıcı, yine bir kullanıcıya had bildirdiği cevabıyla gündeme oturmuş durumda.

Geçtiğimiz saatlerde X'te bir kullanıcı, çoğul dil kullanarak kadınlardan değil "çıplaklıklarından" rahatsız olduklarını dile getirdi. Ayrıca bunu anlayabilmek için "temel akli melekelerin" yeterli olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz saatlerde X'te bir kullanıcı, çoğul dil kullanarak kadınlardan değil "çıplaklıklarından" rahatsız olduklarını dile getirdi. Ayrıca bunu anlayabilmek için "temel akli melekelerin" yeterli olduğunu vurguladı.

Hande Yener de bu yoruma denk gelmiş bulundu! X kullanıcısının paylaşımı karşısında sinirlerine hakim olamayan Yener, uzunca bir mesaj hazırlayıp ateş püskürdü.

Hande Yener de bu yoruma denk gelmiş bulundu! X kullanıcısının paylaşımı karşısında sinirlerine hakim olamayan Yener, uzunca bir mesaj hazırlayıp ateş püskürdü.

'İran'a git, orada yaşa!' çıkışında bulunan ünlü şarkıcı, 

'Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti!' sözleriyle kullanıcıyı fena haşladı. Bize de 'ağzına sağlık' dedirtti!

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Kullanıcı yine de durmadı, Hande Yener'e 'teyze' diye seslenerek söylemek istediğinin bu olmadığını iddia etti. Hande Yener'den cevap gelmedi, iyi ki de gelmedi...

Kullanıcı yine de durmadı, Hande Yener'e 'teyze' diye seslenerek söylemek istediğinin bu olmadığını iddia etti. Hande Yener'den cevap gelmedi, iyi ki de gelmedi...

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