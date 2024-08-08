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30 Yaşındaki Gencecik Babayı Öldüren Oğlunu ABD'ye Kaçıran Eylem Tok'tan Mektup Var!

30 Yaşındaki Gencecik Babayı Öldüren Oğlunu ABD'ye Kaçıran Eylem Tok'tan Mektup Var!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 21:10

İbrahim Haskoloğlu, ABD'de tutuklanan ve yaklaşık iki aydır cezaevinde olan Eylem Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektubu paylaştı.

Kaynak: https://x.com/haskologlu/status/18214...
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Oğuz Murat Aci'nin ölümü Türkiye gündemine bomba gibi oturmuş, hem ailenin hem de meseleyi öğrenen herkesin yüreğini dağlamıştı hatırlarsanız.

Oğuz Murat Aci'nin ölümü Türkiye gündemine bomba gibi oturmuş, hem ailenin hem de meseleyi öğrenen herkesin yüreğini dağlamıştı hatırlarsanız.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtığı ondan kısa bir süre sonra da işini sağlama alarak Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığı öğrenilmişti.

Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtığı ondan kısa bir süre sonra da işini sağlama alarak Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığı öğrenilmişti.

Yaklaşık iki ay önce ise nihayet ABD'de tutuklanmıştı ana oğul... Şimdilerde ABD'de tutuklu bulanan ve Türkiye'ye iadesi işlemleri devam eden Eylem Tok'tan geçtiğimiz saatlerde haber geldi.

Yaklaşık iki ay önce ise nihayet ABD'de tutuklanmıştı ana oğul... Şimdilerde ABD'de tutuklu bulanan ve Türkiye'ye iadesi işlemleri devam eden Eylem Tok'tan geçtiğimiz saatlerde haber geldi.

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaşımıyla, Eylem Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı.

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaşımıyla, Eylem Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı.

Eylem Tok'un mektubunda, yemek yemede ve uyumada zorluk çektiği, yiyecekleri midesinde tutamadığı ve önemli miktarda kilo kaybettiği açıklamaları yer aldı.

Eylem Tok'un mektubunda, yemek yemede ve uyumada zorluk çektiği, yiyecekleri midesinde tutamadığı ve önemli miktarda kilo kaybettiği açıklamaları yer aldı.

4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başladığını belirten Eylem Tok, hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini ve planlarının cezaevinden çok daha farklı olduğunu da ekledi...

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