Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yer Almamasına Rağmen Dikkat Çeken Norveçli Sporcu: Embla Matilde Njerve
Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yer Almamasına Rağmen Dikkat Çeken Norveçli Sporcu: Embla Matilde Njerve
Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken son günlerde adından sıkça söz ettiren bir genç yetenek Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve oldu. Fakat Njerve, performansıyla değil güzelliğiyle öne çıktı.
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22 Şubat 2007 doğumlu olan Embla Matilde Njerve, genç yaşına rağmen sırıkla atlamada büyük bir başarıya imza attı.
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2022 yılında 15 yaşındayken Trondheim'de düzenlenen turnuvada 3.80 metre ile kategorisinde rekor kırarak adını duyurdu.
Bu başarı, onun sırıkla atlamadaki potansiyelini ve yeteneğini gözler önüne serdi.
Ancak Njerve’yi gerçekten tanınır hale getiren olay, geçtiğimiz ay Slovakya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda yarıştığı anlar oldu.
Bir kullanıcı, "Norveçli kadınlar neden bu kadar güzel?" başlığıyla Njerve’yi paylaştı, video viral oldu.
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Njerve'nin tüm dünyaya adını duyurmasının ardından yaşananlar karşısında "Aslında kendimi çok güzel bulmuyorum. Gösterilen ilgiden dolayı şaşkınım." dediği iddia edildi.
2007 doğumlu atlet, Paris 2024 Olimpiyatları’na katılamasa da sosyal medyada ve spor dünyasında şimdiden büyük bir iz bıraktı.
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