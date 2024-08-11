Minik ve Dertli: Yasemin Tatlıses, Oğlu Emir'in Dedesinin Şarkısıyla Uzaklara Dalıp Gittiği Anları Paylaştı!
Minik ve Dertli: Yasemin Tatlıses, Oğlu Emir'in Dedesinin Şarkısıyla Uzaklara Dalıp Gittiği Anları Paylaştı!
Instagram kapanınca TikTok'a saran Yasemin Tatlıses, ikizlerinden Sinan Emir'in dedesi İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde uzaklara dalıp gittiği anları paylaştı!
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2017 yılında evlenen İdo ve Yasemin Tatlıses, son zamanların en sevilen ve en merak edilen magazin çiftlerinin başında geliyor biliyorsunuz!
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Evliliklerinin ikinci senesinde duyurdukları ikiz bebek haberiyle tüm gözleri üzerine çeken güzel çift, 22 Ocak'ta oğullarını kucağına almıştı hatırlarsanız.
Babalarının adını yaşatacak İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i uzunca bir süre göremedik. Fakat Yasemin Tatlıses de bebeğini basından saklamamaya karar veren annelerden oldu!
Geçtiğimiz ay İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le ilk kez tanıştık, o günden beri de anne ve babalarının paylaştığı her poza ayrı düştük!
Geçtiğimiz saatlerde ise kısa süreli Instagram yokluğundan TikTok'a saran Yasemin Tatlıses'ten kahkaha attıran bir video geldi!
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