Nişanda Gelinine Kilo Kilo Altın Takmıştı: Oğlunu ve Ablalarını Yerin Dibine Sokan Murat Övüç'ten Para İsyanı!
Nişanda Gelinine Kilo Kilo Altın Takmıştı: Oğlunu ve Ablalarını Yerin Dibine Sokan Murat Övüç'ten Para İsyanı!
Geçtiğimiz aylada oğlunun nişanında gelininde 2 kg altın takarak gündeme gelen Murat Övüç, en büyük derdinin ailesi olduğunu açıkladı. Başta oğlu olmak üzere, ablalarının da harcamalarına büyük isyan etti!
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İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e mutlaka denk gelmişsinizdir. Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, magazin gündemine sık sık "görgüsüz" bulunan yorumlarıyla oturuyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, en son oğlunun nişanında gelinine taktığı 2 kilo altınla tepki çeken Murat Övüç, kendisine gelen yorumlara verdiği cevapla büyük dillere düşmüştü.
Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Murat Övüç, olay olan "2 kg altın" meselesiyle hakkında oldukça burnu havada bir tavırla "o güç meselesi" yorumunda bulunmuştu.
Daha birkaç ay önce nişanda yaptığı şovla göz boyayan Murat Övüç, bu sefer başta oğlu olmak üzere ablalarına da yaptığı para isyanıyla gündeme oturdu.
İşte o anlar:
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