Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Nişanda Gelinine Kilo Kilo Altın Takmıştı: Oğlunu ve Ablalarını Yerin Dibine Sokan Murat Övüç'ten Para İsyanı!

Nişanda Gelinine Kilo Kilo Altın Takmıştı: Oğlunu ve Ablalarını Yerin Dibine Sokan Murat Övüç'ten Para İsyanı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 21:51

Geçtiğimiz aylada oğlunun nişanında gelininde 2 kg altın takarak gündeme gelen Murat Övüç, en büyük derdinin ailesi olduğunu açıkladı. Başta oğlu olmak üzere, ablalarının da harcamalarına büyük isyan etti!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e mutlaka denk gelmişsinizdir. Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, magazin gündemine sık sık "görgüsüz" bulunan yorumlarıyla oturuyor.

İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e mutlaka denk gelmişsinizdir. Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, magazin gündemine sık sık "görgüsüz" bulunan yorumlarıyla oturuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, en son oğlunun nişanında gelinine taktığı 2 kilo altınla tepki çeken Murat Övüç, kendisine gelen yorumlara verdiği cevapla büyük dillere düşmüştü.

Belki denk gelmişsinizdir, en son oğlunun nişanında gelinine taktığı 2 kilo altınla tepki çeken Murat Övüç, kendisine gelen yorumlara verdiği cevapla büyük dillere düşmüştü.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Murat Övüç, olay olan "2 kg altın" meselesiyle hakkında oldukça burnu havada bir tavırla "o güç meselesi" yorumunda bulunmuştu.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Murat Övüç, olay olan "2 kg altın" meselesiyle hakkında oldukça burnu havada bir tavırla "o güç meselesi" yorumunda bulunmuştu.

O röportajdan ve tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Daha birkaç ay önce nişanda yaptığı şovla göz boyayan Murat Övüç, bu sefer başta oğlu olmak üzere ablalarına da yaptığı para isyanıyla gündeme oturdu.

Daha birkaç ay önce nişanda yaptığı şovla göz boyayan Murat Övüç, bu sefer başta oğlu olmak üzere ablalarına da yaptığı para isyanıyla gündeme oturdu.

Paylaştığı videoda onuya, 'içimde öyle büyük dertler var ki dile getiremiyorum' diyerek giriş yapan Murat Övüç, en büyük derdinin ailesi, evladı ve ablaları olduğunu söyledi. 

Üst üste 'bıktım' vurgusu yapan Övüç, 'Düşün yakamdan ya ben 56 yaşındayım, sizi mi düşeneceğim? Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim yeter!' diyerek bağırdı.

Ardından ablalarının kendisini nasıl rezil ettiğini anlattı, ablalarından biri için şizofren iddiasında bulundu. Oğlunu anlatmaya ise destan yetmeyeceğini, oğlunun harcamalarına bankaların yetmeyeceğini söyledi. 

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
3
2
2
2
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın