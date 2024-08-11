Nişanda Gelinine Kilo Kilo Altın Takmıştı: Oğlunu ve Ablalarını Yerin Dibine Sokan Murat Övüç'ten Para İsyanı!

Paylaştığı videoda onuya, 'içimde öyle büyük dertler var ki dile getiremiyorum' diyerek giriş yapan Murat Övüç, en büyük derdinin ailesi, evladı ve ablaları olduğunu söyledi.

Üst üste 'bıktım' vurgusu yapan Övüç, 'Düşün yakamdan ya ben 56 yaşındayım, sizi mi düşeneceğim? Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim yeter!' diyerek bağırdı.

Ardından ablalarının kendisini nasıl rezil ettiğini anlattı, ablalarından biri için şizofren iddiasında bulundu. Oğlunu anlatmaya ise destan yetmeyeceğini, oğlunun harcamalarına bankaların yetmeyeceğini söyledi.