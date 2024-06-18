Nişanda Gelinine 2 Kg Altın Takan Murat Övüç'ten Görgüsüzlüğü Arşa Çıkaran "Güç Meselesi" Açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde oğlunun nişanından paylaştığı görüntülerle sosyal medyanın gündemine oturan Murat Övüç, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldı. Konuyla ilgili ilk kez yorum yapan Murat Övüç yine ve yeniden görgüsüzlüğü arşa çıkardı!