Nişanda Gelinine 2 Kg Altın Takan Murat Övüç'ten Görgüsüzlüğü Arşa Çıkaran "Güç Meselesi" Açıklaması!
Nişanda Gelinine 2 Kg Altın Takan Murat Övüç'ten Görgüsüzlüğü Arşa Çıkaran "Güç Meselesi" Açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde oğlunun nişanından paylaştığı görüntülerle sosyal medyanın gündemine oturan Murat Övüç, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldı. Konuyla ilgili ilk kez yorum yapan Murat Övüç yine ve yeniden görgüsüzlüğü arşa çıkardı!
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İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, sosyal medya kullanıcılarının "görgüsüzlük" olarak yorumladığı birçok ilginç açıklamada ve hamlede bulunuyor biliyorsunuz...
En son da oğlunun nişanında gelinine taktığı 2 kg altınla gündeme oturmuştu kendisi!
Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Murat Övüç, olay olan "2 kg altın" meselesiyle ilgili ilk kez konuştu. Açıklamalarıyla kimilerine "ne kayınpederler var" dedirtirken, kimilerine de ilallah getirtti!
Buyurun, önce olayı "güç meselesine" bağlayıp "Gelinime 10 kg altın da takarım" deyip, gelinini yerlere göklere sığdıramadığı o anları beraber izleyelim! 😂
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Sonra da kim ne demiş ona bakalım! 👇
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