Ebru Şallı'ya Haciz Şoku: Dolandırıcılıktan Yargılanan Eşi Uğur Akkuş'un Borçları Başını Fena Yaktı!
Ebru Şallı'ya Haciz Şoku: Dolandırıcılıktan Yargılanan Eşi Uğur Akkuş'un Borçları Başını Fena Yaktı!
Kaynak: https://12punto.com.tr/gundem/esi-ugu...
12 Punto'dan Masum Gök'ün haberine göre dolandırıcılıktan yargılanan eşi Uğur Akkuş'un borcu sebebiyle ünlü sunucu ve manken Ebru Şallı'nın banka hesapları ve taşınmazlarına haciz geldi.
KAYNAK: 12 Punto
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Yıllar geçse de hep fit ve güzel kalışı, sağlıklı beslenmeye ve spora verdiği önem, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri Ebru Şallı!
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2019 yılından beri Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı, uzunca bir süredir eşi ve evliliği hakkındaki iddialarla gündeme geliyor fakat her seferinde konuyu minimum yorumla kapatmayı tercih ediyor. Şiddet, aldatma ve dolandırıcılık içeren iddiaların da kimini yalanlıyor, kimine sessiz kalıyor.
Şimdi dönelim asıl konuya. Ebru Şallı, geçtiğimiz saatlerde yine ve yeniden eşi Uğur Akkuş'un borçları sebebiyle gündeme oturdu. 12 Punto'dan Masum Gök'ün haberine göre Uğur Akkuş'un davalarının birinde olay Ebru Şallı'ya kadar uzandı.
Olayın iç yüzü şöyle; Gök'ün haberine göre, Zeynep K. isimli bir kadın, 11 Haziran 2020 Uğur Akkuş'un ortağı olduğu şirkette işe alındı. 2021 yılının Nisan ayında ise işine son verildi fakat ödenmesi gereken miktar kendisine ödenmedi.
Parasını şirketten alamayacağını anlayan Zeynep K., çareyi konuyu Ebru Şallı'ya taşımakta buldu. Zeynep K., Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uygulatınca ödenmesi gereken miktar hemen Uğur Akkuş tarafından ödendi...
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