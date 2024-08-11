Ebru Şallı'ya Haciz Şoku: Dolandırıcılıktan Yargılanan Eşi Uğur Akkuş'un Borçları Başını Fena Yaktı!

Bunun üzerine mahkemeye başvuran Zeynep K., İstanbul 10. İş Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Zeynep K. 73 bin lira alacağı için işe girdiği şirkete hacze gitti. Ancak Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için bu para tahsil edilemedi.