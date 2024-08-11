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Ebru Şallı'ya Haciz Şoku: Dolandırıcılıktan Yargılanan Eşi Uğur Akkuş'un Borçları Başını Fena Yaktı!

Ebru Şallı'ya Haciz Şoku: Dolandırıcılıktan Yargılanan Eşi Uğur Akkuş'un Borçları Başını Fena Yaktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 20:58

12 Punto'dan Masum Gök'ün haberine göre dolandırıcılıktan yargılanan eşi Uğur Akkuş'un borcu sebebiyle ünlü sunucu ve manken Ebru Şallı'nın banka hesapları ve taşınmazlarına haciz geldi. 

KAYNAK: 12 Punto

Kaynak: https://12punto.com.tr/gundem/esi-ugu...
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Yıllar geçse de hep fit ve güzel kalışı, sağlıklı beslenmeye ve spora verdiği önem, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri Ebru Şallı!

Yıllar geçse de hep fit ve güzel kalışı, sağlıklı beslenmeye ve spora verdiği önem, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri Ebru Şallı!

2019 yılından beri Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı, uzunca bir süredir eşi ve evliliği hakkındaki iddialarla gündeme geliyor fakat her seferinde konuyu minimum yorumla kapatmayı tercih ediyor. Şiddet, aldatma ve dolandırıcılık içeren iddiaların da kimini yalanlıyor, kimine sessiz kalıyor.

2019 yılından beri Uğur Akkuş'la evli olan Ebru Şallı, uzunca bir süredir eşi ve evliliği hakkındaki iddialarla gündeme geliyor fakat her seferinde konuyu minimum yorumla kapatmayı tercih ediyor. Şiddet, aldatma ve dolandırıcılık içeren iddiaların da kimini yalanlıyor, kimine sessiz kalıyor.

Havalimanında beraber gözaltına alındıkları zaman "benlik bir durum yok" diyerek konuyu kapattığı anlar buna bir örnek, detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Merak edenler için Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un son durumu da burada:

Şimdi dönelim asıl konuya. Ebru Şallı, geçtiğimiz saatlerde yine ve yeniden eşi Uğur Akkuş'un borçları sebebiyle gündeme oturdu. 12 Punto'dan Masum Gök'ün haberine göre Uğur Akkuş'un davalarının birinde olay Ebru Şallı'ya kadar uzandı.

Şimdi dönelim asıl konuya. Ebru Şallı, geçtiğimiz saatlerde yine ve yeniden eşi Uğur Akkuş'un borçları sebebiyle gündeme oturdu. 12 Punto'dan Masum Gök'ün haberine göre Uğur Akkuş'un davalarının birinde olay Ebru Şallı'ya kadar uzandı.

Olayın iç yüzü şöyle; Gök'ün haberine göre, Zeynep K. isimli bir kadın, 11 Haziran 2020 Uğur Akkuş'un ortağı olduğu şirkette işe alındı. 2021 yılının Nisan ayında ise işine son verildi fakat ödenmesi gereken miktar kendisine ödenmedi.

Olayın iç yüzü şöyle; Gök'ün haberine göre, Zeynep K. isimli bir kadın, 11 Haziran 2020 Uğur Akkuş'un ortağı olduğu şirkette işe alındı. 2021 yılının Nisan ayında ise işine son verildi fakat ödenmesi gereken miktar kendisine ödenmedi.

Bunun üzerine mahkemeye başvuran Zeynep K., İstanbul 10. İş Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Zeynep K. 73 bin lira alacağı için işe girdiği şirkete hacze gitti. Ancak Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için bu para tahsil edilemedi.

Parasını şirketten alamayacağını anlayan Zeynep K., çareyi konuyu Ebru Şallı'ya taşımakta buldu. Zeynep K., Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uygulatınca ödenmesi gereken miktar hemen Uğur Akkuş tarafından ödendi...

Parasını şirketten alamayacağını anlayan Zeynep K., çareyi konuyu Ebru Şallı'ya taşımakta buldu. Zeynep K., Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uygulatınca ödenmesi gereken miktar hemen Uğur Akkuş tarafından ödendi...

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