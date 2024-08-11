MasterChef Deniz'in Hakaret İçeren Paylaşımından Sonra Ayşe'den "Boş Teneke" Göndermesi Gecikmedi!

MasterChef Türkiye'de sezonun daha başında olmamıza rağmen tepki çeken isimlerden biri olan Deniz, sözleriyle Ayşe'nin ağlamasına neden olmuştu. Bu olayın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla MasterChef izleyicisini kızdıran Deniz'e Ayşe'den cevap gecikmedi!