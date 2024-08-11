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MasterChef Deniz'in Hakaret İçeren Paylaşımından Sonra Ayşe'den "Boş Teneke" Göndermesi Gecikmedi!

MasterChef Deniz'in Hakaret İçeren Paylaşımından Sonra Ayşe'den "Boş Teneke" Göndermesi Gecikmedi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 23:06

MasterChef Türkiye'de sezonun daha başında olmamıza rağmen tepki çeken isimlerden biri olan Deniz, sözleriyle Ayşe'nin ağlamasına neden olmuştu. Bu olayın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla MasterChef izleyicisini kızdıran Deniz'e Ayşe'den cevap gecikmedi!

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MasterChef Türkiye'de sezon bomba gibi başladı, hatta takım oyunlarında ilk haftayı geride bıraktık bile!

MasterChef Türkiye'de sezon bomba gibi başladı, hatta takım oyunlarında ilk haftayı geride bıraktık bile!

Ancak heyecanı yüksek geçen yarışmanın daha ilk haftasından kalp kırmayı karşısındakini ağlatmaya kadar götürenler oldu.

Ancak heyecanı yüksek geçen yarışmanın daha ilk haftasından kalp kırmayı karşısındakini ağlatmaya kadar götürenler oldu.

Sivri diliyle ilk andan bu yana dikkatleri üzerine çeken Deniz, Ayşe'ye "Zaten hiçbir şey yapmıyorsun bari gözlem yapsaydın" diyerek ağlamasına sebep oldu.

Sivri diliyle ilk andan bu yana dikkatleri üzerine çeken Deniz, Ayşe'ye "Zaten hiçbir şey yapmıyorsun bari gözlem yapsaydın" diyerek ağlamasına sebep oldu.

Bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından aşağıdaki paylaşımı yapan Deniz'e Ayşe'den yanıt gecikmedi.

Bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından aşağıdaki paylaşımı yapan Deniz'e Ayşe'den yanıt gecikmedi.

Önce "Allah sabredenlerle beraberdir" ayetini paylaşan yarışmacı, ardından kendisiyle ilgili paylaşım yapan iki kişinin yazdıklarını da hikayesine ekledi.

Önce "Allah sabredenlerle beraberdir" ayetini paylaşan yarışmacı, ardından kendisiyle ilgili paylaşım yapan iki kişinin yazdıklarını da hikayesine ekledi.
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Doğrudan Deniz'i hedef alan paylaşımları yapan Ayşe'nin gönderilerindeki ifadeler gözden kaçmadı.

Doğrudan Deniz'i hedef alan paylaşımları yapan Ayşe'nin gönderilerindeki ifadeler gözden kaçmadı.

Boş teneke sözü karşısında Deniz'den bir cevap gelir mi dersiniz?

Boş teneke sözü karşısında Deniz'den bir cevap gelir mi dersiniz?

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