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19. Sezonda Veda Eden Edene: Arka Sokaklar'da İki Ayrılık Birden!

19. Sezonda Veda Eden Edene: Arka Sokaklar'da İki Ayrılık Birden!

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 22:07

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni oyuncuların dahil olmasının yanı sıra vedalar da konuşuluyor. Diziye geçtiğimiz sezonda dahil olan ve partner olarak rol alan iki oyuncu birden Arka Sokaklar'a veda etti.

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18 sezondur cuma akşamları izlediğimiz Arka Sokaklar, final yaptı yapacak derken yeni sezon onayını alarak herkesi şaşırtmıştı.

18 sezondur cuma akşamları izlediğimiz Arka Sokaklar, final yaptı yapacak derken yeni sezon onayını alarak herkesi şaşırtmıştı.

İlgilisinin asla izlemekten vazgeçmediği dizinin kadrosuna yepyeni oyuncuların dahil olacağı açıklanmıştı.

İlgilisinin asla izlemekten vazgeçmediği dizinin kadrosuna yepyeni oyuncuların dahil olacağı açıklanmıştı.

Eski oyuncuların geri dönmesinin yanı sıra diziye dahil olacak yeni oyunculardan birinin Ebru Cündübeyoğlu olduğu da açıklanmıştı:

Ancak bu kez dizide partner olan Cansu ve Emre karakterlerine hayat veren Ece Aydemir ve Oğuz Peçe'nin ayrılık haberini aldık.

Ancak bu kez dizide partner olan Cansu ve Emre karakterlerine hayat veren Ece Aydemir ve Oğuz Peçe'nin ayrılık haberini aldık.

Oğuz Peçe'nin vedasının ardından Ece Aydemir de karakterine ve partnerine böyle veda etti:

Oğuz Peçe'nin vedasının ardından Ece Aydemir de karakterine ve partnerine böyle veda etti:

Yolunuz açık olsun ❤️

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