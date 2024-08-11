19. Sezonda Veda Eden Edene: Arka Sokaklar'da İki Ayrılık Birden!
19. Sezonda Veda Eden Edene: Arka Sokaklar'da İki Ayrılık Birden!
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni oyuncuların dahil olmasının yanı sıra vedalar da konuşuluyor. Diziye geçtiğimiz sezonda dahil olan ve partner olarak rol alan iki oyuncu birden Arka Sokaklar'a veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 sezondur cuma akşamları izlediğimiz Arka Sokaklar, final yaptı yapacak derken yeni sezon onayını alarak herkesi şaşırtmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlgilisinin asla izlemekten vazgeçmediği dizinin kadrosuna yepyeni oyuncuların dahil olacağı açıklanmıştı.
Ancak bu kez dizide partner olan Cansu ve Emre karakterlerine hayat veren Ece Aydemir ve Oğuz Peçe'nin ayrılık haberini aldık.
Oğuz Peçe'nin vedasının ardından Ece Aydemir de karakterine ve partnerine böyle veda etti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın