19. Sezonda Veda Eden Edene: Arka Sokaklar'da İki Ayrılık Birden!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni oyuncuların dahil olmasının yanı sıra vedalar da konuşuluyor. Diziye geçtiğimiz sezonda dahil olan ve partner olarak rol alan iki oyuncu birden Arka Sokaklar'a veda etti.