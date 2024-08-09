Emniyet Müdürü Olacak: Arka Sokaklar'ın Yeni Sezonuna O Oyuncu Geliyor!
Emniyet Müdürü Olacak: Arka Sokaklar'ın Yeni Sezonuna O Oyuncu Geliyor!
Efsane dizi Arka Sokaklar'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken, yeni sezon için ünlü bir kadın oyuncuyla anlaşmaya varıldı.
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19. sezonuyla televizyona dönmeye hazırlanan ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
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Sevilen dizide 18 yıllık yönetmenden tutun da başrol oyuncularına kadar pek çok değişim yaşanırken, kulislerdeki haberlere göre diziye yeni bir emniyet müdürü geliyor.
Sezon finalinden hemen önce Şevket Çoruh ve Oya Okar'ın kadroya döndüğü dizide kadın emniyet müdürü için çok ünlü bir isimle anlaşmaya varıldı.
O isim ise Ebru Cündübeyoğlu!
Ebru Cündübeyoğlu dizide herkesin korkulu rüyası olacak yeni emniyet müdürü Candan Ceylanlı'ya hayat verecek.
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