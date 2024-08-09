Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Sunucusu Olmasına Tepkiler Gecikmedi
Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Sunucusu Olmasına Tepkiler Gecikmedi
Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? Kenan Işık'ın ardından en fazla Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekrana gelirken, yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun yerine yine atv'de yarışma programı sunan Oktay Kaynarca geldi. Oktay Kaynarca'nın sunucu olmasına tepkiler gecikmedi.
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atv'nin ünlü yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 2019 yılından beri sunucusu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 yılın ardından bu görevden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü.
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Hürriyet'in haberine göre Milyoner'in yeni sunucusu aynı kanalda Alan adlı yarışma programını sunan Oktay Kaynarca olurken, bu durum haliyle sosyal medyada epey yankı uyandırdı.
Oktay Kaynarca'nın Milyoner'in yeni sunucusu olmasına tepkileri sizler için derledik:
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