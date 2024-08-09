Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Sunucusu Olmasına Tepkiler Gecikmedi

Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? Kenan Işık'ın ardından en fazla Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekrana gelirken, yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun yerine yine atv'de yarışma programı sunan Oktay Kaynarca geldi. Oktay Kaynarca'nın sunucu olmasına tepkiler gecikmedi.