Görüş Bildir
Haberler
TV
Ömer Ne Olacak Peki? Şerbo'da Kıvılcım'ın Yeni Partneri Olan Fırat Çelik Açıklamada Bulundu!

Ömer Ne Olacak Peki? Şerbo'da Kıvılcım'ın Yeni Partneri Olan Fırat Çelik Açıklamada Bulundu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 01:30

Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonuna Cemal karakteriyle dahil olacak Fırat Çelik, yeni sezon çekimlerine başlayacak diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: 2. Sayfa Official

Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kaos kotasını her bölüm artıran Kızılcık Şerbeti muhteşem bir sezon finali yapmıştı.

Kaos kotasını her bölüm artıran Kızılcık Şerbeti muhteşem bir sezon finali yapmıştı.

Görkem'le geçirdiği flörtlük dönemi açığa çıkan Ömer, Kıvılcım'ın sessiz ama güçlü tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Görkem'le geçirdiği flörtlük dönemi açığa çıkan Ömer, Kıvılcım'ın sessiz ama güçlü tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Belli ki yürüyen gururumuz Kıvılcım bunu kendine yediremeyecek ve kendine yepyeni bir yol çizecek.

Belli ki yürüyen gururumuz Kıvılcım bunu kendine yediremeyecek ve kendine yepyeni bir yol çizecek.

Çünkü kendisine Cemal rolüyle Fırat Çelik yeni partner olarak geliyor!

Çünkü kendisine Cemal rolüyle Fırat Çelik yeni partner olarak geliyor!

Biz "gerçekten oluyor mu bu?" diye düşünürken Fırat Çelik 2 hafta sonra diziye resmen dahil olacağını ve 3. sezonda bizi bomba gibi şeyler beklediğini açıkladı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın