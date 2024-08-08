Ömer Ne Olacak Peki? Şerbo'da Kıvılcım'ın Yeni Partneri Olan Fırat Çelik Açıklamada Bulundu!
Ömer Ne Olacak Peki? Şerbo'da Kıvılcım'ın Yeni Partneri Olan Fırat Çelik Açıklamada Bulundu!
Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonuna Cemal karakteriyle dahil olacak Fırat Çelik, yeni sezon çekimlerine başlayacak diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Kaos kotasını her bölüm artıran Kızılcık Şerbeti muhteşem bir sezon finali yapmıştı.
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Görkem'le geçirdiği flörtlük dönemi açığa çıkan Ömer, Kıvılcım'ın sessiz ama güçlü tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.
Belli ki yürüyen gururumuz Kıvılcım bunu kendine yediremeyecek ve kendine yepyeni bir yol çizecek.
Çünkü kendisine Cemal rolüyle Fırat Çelik yeni partner olarak geliyor!
Biz "gerçekten oluyor mu bu?" diye düşünürken Fırat Çelik 2 hafta sonra diziye resmen dahil olacağını ve 3. sezonda bizi bomba gibi şeyler beklediğini açıkladı.
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