MasterChef'te Domuz Eti Kullanıldığını İddia Eden TikTok Kullanıcısı Ufak Çaplı Bir Kriz Yarattı!

MasterChef Türkiye'de takım oyunlarına geçilmesiyle kıyasıya mücadele de hemen başlamış oldu. Dün akşamki bireysel dokunulmazlık oyununda Cubano sandviçi yapan yarışmacıların sandviç içine jambon koyması bir TikTok kullanıcısının 'domuz eti kullanıyorlar' iddiasında bulunmasına neden oldu.