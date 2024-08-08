MasterChef'te Domuz Eti Kullanıldığını İddia Eden TikTok Kullanıcısı Ufak Çaplı Bir Kriz Yarattı!
MasterChef'te Domuz Eti Kullanıldığını İddia Eden TikTok Kullanıcısı Ufak Çaplı Bir Kriz Yarattı!
MasterChef Türkiye'de takım oyunlarına geçilmesiyle kıyasıya mücadele de hemen başlamış oldu. Dün akşamki bireysel dokunulmazlık oyununda Cubano sandviçi yapan yarışmacıların sandviç içine jambon koyması bir TikTok kullanıcısının 'domuz eti kullanıyorlar' iddiasında bulunmasına neden oldu.
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MasterChef Türkiye'de sezonun ilk takım oyunu bu hafta oynanıyor.
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Daha ilk haftadan tartışmaların başladığı yarışmada bu kez ortalığı karıştıran bir izleyici oldu.
Yarışmacıların dokunulmazlığı almak için yaptığı Cubano sandviçte bulunan jambonu domuz eti sanan bir izleyici ortalığı fena karıştırdı.
Bu düşüncesinin ardından da aşağıdaki paylaşımı yaptı.
İzleyiciye jambonun sadece domuz etinden yapılmadığına dair pek çok yorum geldi.
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