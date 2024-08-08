RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sokak Röportajlarının Takibe Alındığını Açıkladı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sokak Röportajlarının Takibe Alındığını Açıkladı!
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının artık RTÜK tarafından denetleneceğini duyurdu.
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Şahin, belirli bir mesaj vermek amacıyla seçilen görüşlerin genel toplum görüşüymüş gibi sunulduğu röportajların, halkı yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde bilgilendirdiğini belirtti.
Şahin, bu tür röportaj tekniklerinin, halkı bilinçli bir şekilde etkileme amacıyla kullanıldığını ifade etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şöyle yazdı:
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