Görüş Bildir
Haberler
TV
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sokak Röportajlarının Takibe Alındığını Açıkladı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sokak Röportajlarının Takibe Alındığını Açıkladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 16:39

Instagram yasağının ardından Roblox'a getirilen erişim kısıtlaması tartışılırken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den sokak röportajları hakkında bir açıklama geldi. Şahin, bu tür röportajların izlendiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının artık RTÜK tarafından denetleneceğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının artık RTÜK tarafından denetleneceğini duyurdu.

Şahin, belirli bir mesaj vermek amacıyla seçilen görüşlerin genel toplum görüşüymüş gibi sunulduğu röportajların, halkı yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde bilgilendirdiğini belirtti.

Şahin, belirli bir mesaj vermek amacıyla seçilen görüşlerin genel toplum görüşüymüş gibi sunulduğu röportajların, halkı yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde bilgilendirdiğini belirtti.

Şahin, bu tür röportaj tekniklerinin, halkı bilinçli bir şekilde etkileme amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Şahin, bu tür röportaj tekniklerinin, halkı bilinçli bir şekilde etkileme amacıyla kullanıldığını ifade etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şöyle yazdı:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şöyle yazdı:

'Kamuoyunun Dikkatine!

Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan “Sokak Röportajları” veya “Vatandaşın Görüşü” gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır. 

Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla “Sokağın Sesi” adı altında masumane bir formatta pazarlanan röportajlar, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkat çekmektedir.

Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır.    

Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır.  

Bilhassa yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK’ün takibindedir.  

RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
22
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın