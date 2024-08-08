Gurur Duyduk: Kızılcık Şerbeti Oyuncuları, Dünyaca Ünlü Ödüle Aday Oldu!
Gurur Duyduk: Kızılcık Şerbeti Oyuncuları, Dünyaca Ünlü Ödüle Aday Oldu!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadın oyuncuları Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Özge Özacar, dünyaca ünlü Readers' Choice Awards 2024'e aday oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm dünyanın takip ettiği Readers' Choice Awards 2024 için oylama başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnternet üzerinden yapılan oylamayla farklı kategorilerdeki enlerin seçildiği ödülde The Bear 14 adaylıkla bu konuda rekor kırarken, bir Türk dizisi hepimizi şaşırttı.
O dizi ise Show TV'nin fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti oldu.
Şerbo'nun Pembe ve Kıvılcım'ı Sibel Taşçıoğlu ile Evrim Alasya son 6'ya kalan ve ödüle aday olan kısımda yer alırken, "En iyi kadın oyuncu" kategorisinde aday gösterildiler.
Kızılcık Şerbeti "En iyi kadın oyuncu" kategorisinin yanı sıra "En iyi yardımcı kadın oyuncu" kategorisinde dizinin Görkem'i Özge Özacar'la aday gösterildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım bu üç başarılı kadın oyuncu hak ettikleri ödüle kavuşabilecekler mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın