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Gurur Duyduk: Kızılcık Şerbeti Oyuncuları, Dünyaca Ünlü Ödüle Aday Oldu!

Gurur Duyduk: Kızılcık Şerbeti Oyuncuları, Dünyaca Ünlü Ödüle Aday Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 16:59

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadın oyuncuları Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Özge Özacar, dünyaca ünlü Readers' Choice Awards 2024'e aday oldu.

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Tüm dünyanın takip ettiği Readers' Choice Awards 2024 için oylama başladı.

Tüm dünyanın takip ettiği Readers' Choice Awards 2024 için oylama başladı.

İnternet üzerinden yapılan oylamayla farklı kategorilerdeki enlerin seçildiği ödülde The Bear 14 adaylıkla bu konuda rekor kırarken, bir Türk dizisi hepimizi şaşırttı.

İnternet üzerinden yapılan oylamayla farklı kategorilerdeki enlerin seçildiği ödülde The Bear 14 adaylıkla bu konuda rekor kırarken, bir Türk dizisi hepimizi şaşırttı.

O dizi ise Show TV'nin fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti oldu.

O dizi ise Show TV'nin fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti oldu.

Şerbo'nun Pembe ve Kıvılcım'ı Sibel Taşçıoğlu ile Evrim Alasya son 6'ya kalan ve ödüle aday olan kısımda yer alırken, "En iyi kadın oyuncu" kategorisinde aday gösterildiler.

Şerbo'nun Pembe ve Kıvılcım'ı Sibel Taşçıoğlu ile Evrim Alasya son 6'ya kalan ve ödüle aday olan kısımda yer alırken, "En iyi kadın oyuncu" kategorisinde aday gösterildiler.

Taşçıoğlu ve Alasya'nın rakipleri ise Ella Purnell, Anna Sawai, Emma Stone ve Imelda Staunton.

Kızılcık Şerbeti "En iyi kadın oyuncu" kategorisinin yanı sıra "En iyi yardımcı kadın oyuncu" kategorisinde dizinin Görkem'i Özge Özacar'la aday gösterildi.

Kızılcık Şerbeti "En iyi kadın oyuncu" kategorisinin yanı sıra "En iyi yardımcı kadın oyuncu" kategorisinde dizinin Görkem'i Özge Özacar'la aday gösterildi.

Özge Özacar'ın rakipleri ise Christine Baranski, Olivia Colman, Elizabeth Debicki, Greta Lee ve Lesley Manville.

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Bakalım bu üç başarılı kadın oyuncu hak ettikleri ödüle kavuşabilecekler mi?

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