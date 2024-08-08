"Kocamı Aldattım Ama Pişman Değilim" Dedi, Esra Ezmeci'yi Şoke Etti!
"Kocamı Aldattım Ama Pişman Değilim" Dedi, Esra Ezmeci'yi Şoke Etti!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, programı sezon finalinde olduğu için sosyal medya hesaplarından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine gelen son soru ise dumur eden cinsten oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Yeni Baştan" programını sunan Esra Ezmeci'nin hem programı hem sosyal medya hesapları aşırı rağbet görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzman psikolog ve yazar Ezmeci, ilişkiler hakkındaki yorumlarıyla sosyal medya hesabından her gün yüzlerce soru alırken, bu soruları programına taşımıştı.
Yeni Baştan programı sezon finalinde olan Ezmeci, sosyal medya hesabından sorulara yanıt vermeye devam ederken kendisine gelen son soru resmen dumur etti.
"Kocamı aldattım, devam etmeli miyim? Pişman da değilim." sorusu görenleri uzun süre şaşırtırken, Ezmeci bu soruya yanıt vermeden geçmemiş.
İşte Esra Ezmeci'nin yanıtı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın