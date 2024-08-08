"Kocamı Aldattım Ama Pişman Değilim" Dedi, Esra Ezmeci'yi Şoke Etti!

'Burada ki önemli nokta neden aldatmaya ihtiyaç duyduğunuz. Belli ki ilişkinizde bazı şeyler eksik ve istediğiniz gibi değil. Burada yapmanız gereken ya ilişkiyi bitirmek ya da ilişkiyi düzeltmeye çalışmak. Çünkü aldatmak sizi suçlu hissettirmese de sizi değersizleştirir ve uzun vade de içsel bir pişmanlık yaratır. Aldatmak yerine evliliği bitirmek daha doğru bir seçim olacaktır.'