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"Kocamı Aldattım Ama Pişman Değilim" Dedi, Esra Ezmeci'yi Şoke Etti!

"Kocamı Aldattım Ama Pişman Değilim" Dedi, Esra Ezmeci'yi Şoke Etti!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 13:56

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, programı sezon finalinde olduğu için sosyal medya hesaplarından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine gelen son soru ise dumur eden cinsten oldu.

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Yeni Baştan" programını sunan Esra Ezmeci'nin hem programı hem sosyal medya hesapları aşırı rağbet görüyor.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Yeni Baştan" programını sunan Esra Ezmeci'nin hem programı hem sosyal medya hesapları aşırı rağbet görüyor.

Uzman psikolog ve yazar Ezmeci, ilişkiler hakkındaki yorumlarıyla sosyal medya hesabından her gün yüzlerce soru alırken, bu soruları programına taşımıştı.

Uzman psikolog ve yazar Ezmeci, ilişkiler hakkındaki yorumlarıyla sosyal medya hesabından her gün yüzlerce soru alırken, bu soruları programına taşımıştı.

Yeni Baştan programı sezon finalinde olan Ezmeci, sosyal medya hesabından sorulara yanıt vermeye devam ederken kendisine gelen son soru resmen dumur etti.

Yeni Baştan programı sezon finalinde olan Ezmeci, sosyal medya hesabından sorulara yanıt vermeye devam ederken kendisine gelen son soru resmen dumur etti.

"Kocamı aldattım, devam etmeli miyim? Pişman da değilim." sorusu görenleri uzun süre şaşırtırken, Ezmeci bu soruya yanıt vermeden geçmemiş.

"Kocamı aldattım, devam etmeli miyim? Pişman da değilim." sorusu görenleri uzun süre şaşırtırken, Ezmeci bu soruya yanıt vermeden geçmemiş.

İşte Esra Ezmeci'nin yanıtı:

İşte Esra Ezmeci'nin yanıtı:

'Burada ki önemli nokta neden aldatmaya ihtiyaç duyduğunuz. Belli ki ilişkinizde bazı şeyler eksik ve istediğiniz gibi değil. Burada yapmanız gereken ya ilişkiyi bitirmek ya da ilişkiyi düzeltmeye çalışmak. Çünkü aldatmak sizi suçlu hissettirmese de sizi değersizleştirir ve uzun vade de içsel bir pişmanlık yaratır. Aldatmak yerine evliliği bitirmek daha doğru bir seçim olacaktır.'

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