MasterChef'in Yeni Sezon Yarışmacısı Nevzat Eski Yarışmacılardan Alican'a Çok Benzetildi!
MasterChef'in Yeni Sezon Yarışmacısı Nevzat Eski Yarışmacılardan Alican'a Çok Benzetildi!
MasterChef yeni sezon yarışmacılarından Nevzat son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden. Bu kez de Alican'a benzerliği ile gündemde.
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MasterChef yeni sezonu ana kadronun belirlenmesinin ardından dolu dolu başladı.
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Yeni sezon yarışmacıları arasından en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Nevzat oldu.
Önce tanıtımda zeybek oynaması ile görünür olan Nevzat, daha sonra izleyenlerin sosyal medyadan yakışıklılığına ve başarısına övgüler yağdırılan yarışmacı oldu.
Nevzat'ın son bölümde şeflerin önünde yaptığı yemeği tatması dikkat çekti. Şefler Nevzat'ı uyarınca "Bilmiyordum" dediği anlar tanıdık geldi.
İzleyiciler Nevzat'ı eski sezonda yarışan Alican Sabunsoy'a çok benzetti.
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