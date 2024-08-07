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MasterChef'in Yeni Bölüm Fragmanında Zeynep'in Beyza'yı Ağlattığı Anlara Tepki Yağıyor!

MasterChef'in Yeni Bölüm Fragmanında Zeynep'in Beyza'yı Ağlattığı Anlara Tepki Yağıyor!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 09:34

MasterChef'te dün akşamki bölümünün ardından yayınlanan fragman sosyal medyanın gündemine yerleşti. Zeynep'in kaybolan muhallebisi yüzünden Beyza'yı ağlattığını görenler tepki gösterdi.

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Dün akşamki MasterChef bölümünde Kırmızı takım potadaydı, dokunulmazlık oynandıktan sonra elemeler başladı.

Dün akşamki MasterChef bölümünde Kırmızı takım potadaydı, dokunulmazlık oynandıktan sonra elemeler başladı.

Yeni bölüm fragmanında eleme potasından çıkmak için yarışan yarışmacılar arasındaki gerginlik dikkat çekti.

Yeni bölüm fragmanında eleme potasından çıkmak için yarışan yarışmacılar arasındaki gerginlik dikkat çekti.

Yemek yarışı sırasında Beyza'nın ağladığı anlar da gözlerden kaçmadı. Fragmandan ise Zeynep'in buna sebep olduğu anlaşıldı.

Yemek yarışı sırasında Beyza'nın ağladığı anlar da gözlerden kaçmadı. Fragmandan ise Zeynep'in buna sebep olduğu anlaşıldı.

Zeynep'in dolaba kaldırdığı muhallebisi ortadan kaybolunca Beyza'yı suçlayıp üstüne gitmesine X'ten tepki yağdı.

Zeynep'in dolaba kaldırdığı muhallebisi ortadan kaybolunca Beyza'yı suçlayıp üstüne gitmesine X'ten tepki yağdı.

Önce o anlara bakalım👇🏻

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İşte Zeynep'e gelen tepkiler...

İşte Zeynep'e gelen tepkiler...
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