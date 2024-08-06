"Kiraz Sapıyla Teklif Etti!": Survivor Nagihan Gizemli Sevgilisi ile Evleniyor!
"Kiraz Sapıyla Teklif Etti!": Survivor Nagihan Gizemli Sevgilisi ile Evleniyor!
Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu’nun programında evlilik müjdesi verdi. Gizemli iş adamı sevgilisi ile evlilik hazırlığında olduklarını açıkladı.
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Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldı ve hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.
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Yakın dostu ve tanınmış model Tuğba Özay'ın kendisini tanıştırdığı başarılı bir iş adamıyla bir süredir güzel giden bir ilişkileri olduğunu söyledi. Bu romantik ilişkinin artık evlilik yolunda olduğu müjdesini de verdi.
Sevgilisinin kendisine kiraz sapından yapılmış bir yüzük ile evlilik teklif ettiğini söyleyen Nagihan, şimdi tektaş yüzüğünü beklediğini belirtti.
Karadere, düğün töreninin lüks ve göz alıcı Monako'da gerçekleşeceğini de açıkladı. Ancak bu şanslı adam kim, derseniz yanıt yok.
Evleneceği kişinin kim olduğunu sır gibi saklayan Nagihan, nazar değmesinden çok korktuğu için konuşmayacağını dile getirdi.
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