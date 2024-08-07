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MasterChef'te Mehmet Şef'i Sonunda Cinlendirdiler! Alper'i Israrı Yüzünden Fena Azarladı!

MasterChef'te Mehmet Şef'i Sonunda Cinlendirdiler! Alper'i Israrı Yüzünden Fena Azarladı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 08:32

MasterChef'de dün akşam ilk takım oyunu oynandı. Kırmızı takım potaya girince dokunulmazlık için yemek yaptılar ancak Mehmet Şef, Alper'i yanlış bir sözüne karşılık haşladı.

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MasterChef'in ilk takım yarışmasında Kırmızı Takım'ın yenilmesi sonucu, dokunulmazlık oyununa çıkmak zorunda kaldı. Bu oyunun sonunda, Kırmızı Takım'dan bir yarışmacı dokunulmazlık kazandı.

MasterChef'in ilk takım yarışmasında Kırmızı Takım'ın yenilmesi sonucu, dokunulmazlık oyununa çıkmak zorunda kaldı. Bu oyunun sonunda, Kırmızı Takım'dan bir yarışmacı dokunulmazlık kazandı.

O da Alper oldu ancak bu yolda şansı pek yaver gitmedi. Sezonun ilk "Mehmet Şef çıkışı" yaşandı, o da Alper'e denk geldi.

O da Alper oldu ancak bu yolda şansı pek yaver gitmedi. Sezonun ilk "Mehmet Şef çıkışı" yaşandı, o da Alper'e denk geldi.

Sezonda ilk kez bu kadar sinirli gördüğümüz Mehmet Şef, Alper'in yanlış bir sözüne karşılık önce uyardı.

Sezonda ilk kez bu kadar sinirli gördüğümüz Mehmet Şef, Alper'in yanlış bir sözüne karşılık önce uyardı.

Sonra Alper hatasında ısrar edince ise fena yükseldi.

Sonra Alper hatasında ısrar edince ise fena yükseldi.

İşte o anlar...

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