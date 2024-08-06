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MasterChef Şampiyonu Uğur Kardaş Eski Yarışmacılarla Kulisten Video Paylaştı!

MasterChef Şampiyonu Uğur Kardaş Eski Yarışmacılarla Kulisten Video Paylaştı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 17:18

MasterChef 2024 sezonun tüm sezonların unutulmaz isimleri bir araya geldi. Yeni sezonun ilk bölümünde toplanan eski yarışmacılarla MasterChef'in 2018 şampiyonu Uğur Kardaş video çekti.

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MasterChef ana kadrosu tamamlandı, eski yarışmacılar sezonun ilk gerçek bölümünde yeni sezon yarışmacıları ile buluştu.

MasterChef ana kadrosu tamamlandı, eski yarışmacılar sezonun ilk gerçek bölümünde yeni sezon yarışmacıları ile buluştu.

Şeflerle bir araya gelip anıları yad eden ve güncel hayatlarında neler yaptıklarını anlatan eski yarışmacılar arasında Uğur da vardı.

Şeflerle bir araya gelip anıları yad eden ve güncel hayatlarında neler yaptıklarını anlatan eski yarışmacılar arasında Uğur da vardı.

MasterChef'in 2018 şampiyonu Uğur Kardaş, bu özel anları TikTok'tan çektiği video ile takipçileriyle paylaştı.

MasterChef'in 2018 şampiyonu Uğur Kardaş, bu özel anları TikTok'tan çektiği video ile takipçileriyle paylaştı.

Uzun zamandır ekranlarda görmeyi özlediğimiz geçmiş sezonun efsane isimlerini yeniden görmek hepimizi mutlu etti.

Uzun zamandır ekranlarda görmeyi özlediğimiz geçmiş sezonun efsane isimlerini yeniden görmek hepimizi mutlu etti.

İşte Uğur'un o videosu👇🏻

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