MasterChef Şampiyonu Uğur Kardaş Eski Yarışmacılarla Kulisten Video Paylaştı!
MasterChef Şampiyonu Uğur Kardaş Eski Yarışmacılarla Kulisten Video Paylaştı!
MasterChef 2024 sezonun tüm sezonların unutulmaz isimleri bir araya geldi. Yeni sezonun ilk bölümünde toplanan eski yarışmacılarla MasterChef'in 2018 şampiyonu Uğur Kardaş video çekti.
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MasterChef ana kadrosu tamamlandı, eski yarışmacılar sezonun ilk gerçek bölümünde yeni sezon yarışmacıları ile buluştu.
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Şeflerle bir araya gelip anıları yad eden ve güncel hayatlarında neler yaptıklarını anlatan eski yarışmacılar arasında Uğur da vardı.
MasterChef'in 2018 şampiyonu Uğur Kardaş, bu özel anları TikTok'tan çektiği video ile takipçileriyle paylaştı.
Uzun zamandır ekranlarda görmeyi özlediğimiz geçmiş sezonun efsane isimlerini yeniden görmek hepimizi mutlu etti.
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