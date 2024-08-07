MasterChef'te Bir Yarışmacı Ayağı Kayıp Yere Düşünce Feci Sakatlandı!
MasterChef'te Bir Yarışmacı Ayağı Kayıp Yere Düşünce Feci Sakatlandı!
MasterChef'in dün akşamki bölümünde Kırmızı Takım yarışmacısı Nevzat ayağı kayıp yere düştü. Sakatlanan yarışmacıya sağlık ekibi müdahale etti.
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MasterChef'te dün akşam Kırmızı ve Mavi Takım karşı karşıya geldi. Mücadelede herkesi korkutan bir an yaşandı.
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Kırmızı takımda yarışan Nevzat, yemeği yetiştirmeye çalışırken tezgaha doğru hareket etmişti ki feci şekilde düştü.
Yere dökülen yemeğe basıp kayan Nevzat'ın hali herkesi endişelendirdi. Şefler acilen sağlık ekiplerini çağırdı.
Bir süre müşahede altına alınan Nevzat, yarışmacı arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı.
İşte herkesi korkutan o anlar...
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Yarışmacı daha sonra iyileşti ve yarışmaya geri döndü. Akşam ise sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımda "Nazar" dedi.
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