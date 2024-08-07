Daha İlk Günden Herkesin Gözdesi Olan MasterChef Nevzat’ın Özel Hayatını Didik Didik Ettik!
Daha İlk Günden Herkesin Gözdesi Olan MasterChef Nevzat’ın Özel Hayatını Didik Didik Ettik!
MasterChef'in son yarışmacısı daha ilk günden nazarlandı! Sosyal medya onun övgüleri ile yıkılıyor. Peki, kimdir bu Nevzat Güray Gürol? Sizler için araştırdık, öğrendik!
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MasterChef'in heyecan dolu ilk turunda, kaya levreği ile mutfakta adeta bir şölen yaratan Nevzat, jürinin tam notunu alarak bir üst tura çıkmayı başardı.
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Bu başarısını sadece kaya levreği ile sınırlı tutmayan Nevzat, Berkay ve Aytaç ile kıyasıya bir rekabete girişti ve Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri düellosunu kazanarak adını bir kez daha duyurdu.
Ana kadro seçmelerinde ise yarışmacılardan taş kadayıfı en iyi şekilde sunmaları istendi. Nevzat, bu zorlu görevi de başarıyla tamamladı ve ikinci tura yükselme hakkını elde etti.
İkinci turda ise yaratıcılıklarını konuşturacakları bir yemek hazırlamaları istendi ve ana malzeme olarak bezelye belirlendi. Gecenin sonunda ise Nevzat, rakiplerini geride bırakarak ana kadro seçmelerine girmeyi başaran 20. isim oldu.
23 yaşındaki Nevzat Güray, Düzce'de dünyaya geldi. Aslen ise Artvinli olan Nevzat, Düzce'nin huzurlu sokaklarında büyümüş ve lise eğitimini burada tamamlamış.
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Hayatının dönüm noktası ise Uludağ Üniversitesi'nde ekonometri okurken yaşanmış. Nevzat, okulu bırakıp aşçılığa yönelmeye karar verdi ancak bazı engellerle karşılaşmış.
Bu kararı ilk zamanlarda ailesi kabul etmese de, zamanla Nevzat'ın bu tutkusuna saygı duymuş ve onu desteklemişler. Görünen o ki Nevzat da onları yanıltmadı.
2021 yılından beri aşçılık sektörünün içinde olan Nevzat, MasterChef'teki başarısıyla adını geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Ancak yemeklerinden önce yakışıklılığı ile yarışmanın gözdesi oldu!
MasterChef tanıtım videosunda zeybek oynayan Nevzat önce böyle gündeme geldi. X'te kullanıcılar yarışmacıya beğenilerini dile getirdiler.
Ardından yarışmacı daha ilk bölümde bir kaza atlattı. Kayıp yere düşen Nevzat, sosyal medyada "Nazarlandık" dedi.😅
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Yarışmacı sosyal medyayı aktif kullanıyor ancak özel hayatı ile ilgili çok paylaşım yapmıyor.
Ancak yemek tutkusunu her yerde paylaşmaya devam ediyor! Umarız onun için MasterChef yolculuğu güzel bir yolculuk olur!
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