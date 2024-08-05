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Rizeli Mehmet'ten Çok Konuşulacak Sözler: MasterChef'te Denize Haddini Bildirdi!

Rizeli Mehmet'ten Çok Konuşulacak Sözler: MasterChef'te Denize Haddini Bildirdi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 10:42

MasterChef'in dün akşamki bölümünde yine Deniz kaosu vardı. Rizeli yarışmacı Mehmet'in Deniz'e sözleri olay oldu. Sosyal medyada Deniz'e tepkiler yükseldi, Mehmet ise desteklendi.

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MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüne Deniz'in yarışmacı arkadaşları hakkında söylemleri damga vurdu.

MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüne Deniz'in yarışmacı arkadaşları hakkında söylemleri damga vurdu.

Deniz, önceki bölüm kriz yaşadığı Mehmet ile yine karşı karşıya geldi. Bu kez Mehmet, Deniz'e had bildirdi.

Deniz, önceki bölüm kriz yaşadığı Mehmet ile yine karşı karşıya geldi. Bu kez Mehmet, Deniz'e had bildirdi.

"Buraya çıkacak olan hak etsin istiyorum" diyen Deniz, yarışmacılara tekrar ve tekrar sarf ettiği ağır sözler yüzünden Mehmet Şef'ten de ağzının payını aldı.

"Buraya çıkacak olan hak etsin istiyorum" diyen Deniz, yarışmacılara tekrar ve tekrar sarf ettiği ağır sözler yüzünden Mehmet Şef'ten de ağzının payını aldı.

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Ancak gecenin gündemi Rizeli yarışmacı Mehmet'in sözleri oldu. Deniz'in bu sözlerine yönelik konuşan Mehmet, "Benim hak edip hak etmeyeceğime karar verecek en son kişisin. Ben buraya yayladan geldim" dedi.

Ancak gecenin gündemi Rizeli yarışmacı Mehmet'in sözleri oldu. Deniz'in bu sözlerine yönelik konuşan Mehmet, "Benim hak edip hak etmeyeceğime karar verecek en son kişisin. Ben buraya yayladan geldim" dedi.

İşte kullanıcılardan destek toplayan Mehmet'in o sözleri👇🏻

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