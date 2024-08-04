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MasterChef Deniz'in Yarışmacılara Söylediği Sözleri Duyan Mehmet Şef Resti Çekti!

MasterChef Deniz'in Yarışmacılara Söylediği Sözleri Duyan Mehmet Şef Resti Çekti!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 16:27

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz bölüm yarışmacıları eleştiren Deniz, bu kez de şeflere derdini anlatırken ağladı. Mehmet Şef'ten Deniz'e sert çıkış geldi.

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MasterChef Türkiye'de dün akşam ana kadro için 20'inci yarışmacı seçildi. Yeni fragmanda yedeklere girmek için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra Deniz'in ağlaması dikkat çekti.

MasterChef Türkiye'de dün akşam ana kadro için 20'inci yarışmacı seçildi. Yeni fragmanda yedeklere girmek için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra Deniz'in ağlaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz bölüm yarışan arkadaşlarını eleştirdiği için Mehmet ile tartışan Deniz, bu kez de şeflere ağlayarak derdini anlatırken görüldü.

Geçtiğimiz bölüm yarışan arkadaşlarını eleştirdiği için Mehmet ile tartışan Deniz, bu kez de şeflere ağlayarak derdini anlatırken görüldü.

"Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum" diyerek yine sivri bir dille kendini açıklayan yarışmacıya tepkiler yükseldi.

"Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum" diyerek yine sivri bir dille kendini açıklayan yarışmacıya tepkiler yükseldi.

Önce yarışmacılardan Mehmet'in "Senin bunu söylemeye hakkın yok" dediği görüldü. Sonrasında ise Mehmet Şef, Deniz'e artık bir "Dur" dedi.

Önce yarışmacılardan Mehmet'in "Senin bunu söylemeye hakkın yok" dediği görüldü. Sonrasında ise Mehmet Şef, Deniz'e artık bir "Dur" dedi.

Önce fragmandan o anları bir izleyelim👇🏻

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İzleyenlerden de X'ten tepkiler geldi...

İzleyenlerden de X'ten tepkiler geldi...
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