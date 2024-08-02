MasterChef'in Sivri Dilli Yarışmacısı Deniz, Diğer Yarışmacıları "Eksik" Görüp Eleştirdi
MasterChef'in Sivri Dilli Yarışmacısı Deniz, Diğer Yarışmacıları "Eksik" Görüp Eleştirdi
MasterChef Türkiye'de henüz ana kadro seçmeleri devam ederken, 1. grupta yer alıp 5. olarak kadroya dahil olan Deniz bir türlü susmak bilmiyor. Deniz son olarak 4. grup yarışmacılarını 'eksik' bulup eleştirdi.
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonunda ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ederken, ilk grupta yer alan Deniz'in söylemleri her bölüm apayrı bir gündem yaratıyor.
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Ana kadro yarışında sinir krizi geçirip hüngür hüngür ağlayan Deniz kadroyu garantiledikten sonra her bölüm elinde defterle not tutup yarışmacı adaylarına acımasız eleştiriler yaparak modlarını epey düşürüyor.
4. ve son grubun yarıştığı MasterChef'te şefler Deniz'e grubu nasıl bulduğunu sorarken, Deniz bu defa "Yorum yapmayacağım" deyip ardından yine eleştirilerine başladı.
"Grupta birkaç eksiklik görüyorum. Çalışma stilleriyle ilgili. Çoğunu beğenmedim" diyen Deniz yarışmacı adaylarını şoke ederken, adaylar bu sözlere sessiz kalmadı.
Adaylardan Mehmet Akif, "Şefim onun beğenmesiyle değil sizin beğenmenizle çıkacağımız için pek de sıkıntı yok" yanıtı verirken, Deniz bu sözlerin ardından sustu.
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İşte o anlar:
Siz Deniz'in bu tavrını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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