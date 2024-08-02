Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Partnerliği Yine Tepkilerin Odağında
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Partnerliği Yine Tepkilerin Odağında
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in partner olarak karşımıza geleceği Bir Gece Masalı dizisinden ilk tanıtım afişi geldi. İkili arasındaki yaş farkı yine tepkilerin odağına oturdu.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yeni sezon için bir dizide partner olması kısa sürede tepkilere neden olmuştu. Bunun en büyük nedeni ise ikili arasındaki devasa yaş farkı.
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Aralarında 14 yaş bulunan ikilinin daha önce Bizim Hikaye dizisinde rol aldığı sahneler X'te yayınlanırken, iki oyuncu arasında yaşanacak aşka izleyicilerin nasıl inanacağı merak konusu olmuştu.
İsmi Şehrazad olan dizi daha sonra Bir Gece Masalı olarak güncellenirken, merakla beklenen diziden sonunda tanıtım afişi geldi.
İşte Bir Gece Masalı dizisinin olay olan afişi:
Söz konusu fragmanın yayınlanmasının ardından haliyle ikiliye tepkiler yeniden hortladı. İşte onlardan bazıları:
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