Kurtlar Vadisi'nin Cendere Müziğinin Başka Bir Filmin Müziğinden Uyarlandığı İddia Edildi!
Kurtlar Vadisi'nin Cendere Müziğinin Başka Bir Filmin Müziğinden Uyarlandığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-A8KC...
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin ünlü aranjesi Cendere'nin 1985 yapımı bir filmden uyarlandığı iddia edildi!
Kaynak: İlkay Alpgiray
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Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, bugün bile büyük bir izleyici kitlesine sahip.
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Dizinin hayran kitlesi diziye o kadar bağlı ki her türlü detayı yakalama konusunda hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.
Bu kez de video içeriği üretici İlkay Alpgiray dizinin efsaneleşmiş aranjesi Cendere ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.
İlkay Alpgiray'ın iddiasına göre ilk sezonu 2003 yılında yayınlanan dizinin müziği, 1985 yapımı Faccia a Faccia (Ennio Morricone)'dan uyarlanmış!
Bakalım siz de müzikleri birbirine benzetecek misiniz? Bu iddiayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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