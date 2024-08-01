Kızılcık Şerbeti'nin Finalinde Giray'ın İş Çevirdiği Kadının Kim Olduğu Netleşti!

Muhteşem sezon finaliyle şoktan şoka sürüklendiğimiz Kızılcık Şerbeti'nde en çok şaşırdığımız olaylardan biri de Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın gizemli bir kadınla iş çevirmesiydi. Kadının kim olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atılırken sonunda kim olduğu açıklandı!

Kaynak: Birsen Altuntaş