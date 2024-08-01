Kızılcık Şerbeti'nin Finalinde Giray'ın İş Çevirdiği Kadının Kim Olduğu Netleşti!
Kızılcık Şerbeti'nin Finalinde Giray'ın İş Çevirdiği Kadının Kim Olduğu Netleşti!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Muhteşem sezon finaliyle şoktan şoka sürüklendiğimiz Kızılcık Şerbeti'nde en çok şaşırdığımız olaylardan biri de Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın gizemli bir kadınla iş çevirmesiydi. Kadının kim olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atılırken sonunda kim olduğu açıklandı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son iki sezonun gam, keder ve kaos kotasını tek başına üstlenen Kızılcık Şerbeti efsane sezon finaliyle tatile girmişti.
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Tam biz "mükemmel erkek vardır" diye düşünmeye başlamışken son anda kazık yediğimiz Giray, kafaları fena halde karıştırmıştı.
Sezon finalinde gizemli bir kadınla görülen Giray'ın Doğa'ya karşı intikam planları içinde olduğunu anlayıp adeta yıkılmıştık.
Bu kadınla ilgili de çeşitli teoriler ortaya atılmıştı. İlk akla gelen isim de ilk sezonda İlhan'ın metresi olan Melike olmuştu.
İkinci teori olarak ise Defne Samyeli'nin Giray'ın annesi rolüyle diziye dahil olacağıydı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre sonunda gerçekler ortaya çıkıyor. Giray'ın üvey annesi rolüyle diziye dahil olacak Şebnem Dönmez, dizide Heves karakterini canlandıracak.
Bakalım yeni sezonda Doğa'ya ne gibi bir kötülük yapacaklar? Merakla bekliyoruz!
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