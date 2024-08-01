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Aile Dizisinin Senaristi Hakan Bonomo, Dizideki En İyi Bölümü Açıkladı

Aile Dizisinin Senaristi Hakan Bonomo, Dizideki En İyi Bölümü Açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Aile Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 17:03

Show TV'nin en iddialı dizileri arasında yer alan Aile'nin senaristi Hakan Bonomo, dizi hakkında aylar sonra açıklama yaptı. Bonomo, dizideki en başarılı bölümü açıkladı.

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Show TV'nin efsane dizileri arasında yer alan Aile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın müthiş uyumuyla ekranlara gelmişti.

Show TV'nin efsane dizileri arasında yer alan Aile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın müthiş uyumuyla ekranlara gelmişti.

Toplamda 2 sezon süren Aile'nin her bölümü enfes bir senaryo ve oyunculuk dersi verirken, dizinin senaristi Hakan Bonomo'dan aylar sonra şaşırtan bir itiraf geldi.

Toplamda 2 sezon süren Aile'nin her bölümü enfes bir senaryo ve oyunculuk dersi verirken, dizinin senaristi Hakan Bonomo'dan aylar sonra şaşırtan bir itiraf geldi.

Dizideki en iyi bölümü değerlendiren Bonomo Aile'nin 8. bölümünün en unutulmazı olduğunu belirtirken, ayrıca o bölümdeki bazı sahnelere gönderme yaptı.

Dizideki en iyi bölümü değerlendiren Bonomo Aile'nin 8. bölümünün en unutulmazı olduğunu belirtirken, ayrıca o bölümdeki bazı sahnelere gönderme yaptı.

Aslan ve Serhat'ın izbe balıkçı sahnesiyle Devin'in mutfakta sinek öldürdüğü sahneye işaret eden Bonomo, bu iki sahnenin dizinin gidişatını çok etkilediğini açıkladı.

Aslan ve Serhat'ın izbe balıkçı sahnesiyle Devin'in mutfakta sinek öldürdüğü sahneye işaret eden Bonomo, bu iki sahnenin dizinin gidişatını çok etkilediğini açıkladı.

Aile'de sonradan beraber çalıştığı senarist Ali Kobanbay'a gönderme yapan Bonomo, "Ali'nin bu sahne gibi inanılmaz sahnelerde imzası var. Ama benim için en unutulmazı 8. bölümde yazdıkları." ifadelerini kullandı.

Aile'de sonradan beraber çalıştığı senarist Ali Kobanbay'a gönderme yapan Bonomo, "Ali'nin bu sahne gibi inanılmaz sahnelerde imzası var. Ama benim için en unutulmazı 8. bölümde yazdıkları." ifadelerini kullandı.
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"Aslan ve Serhat'ın izbe balıkçı sahnesi. Her repliği ve her detayı ders niteliğindedir. Özellikle balık metaforu ve Aslan'ın son repliği, bana bölümün final sahnesini yazdırıp, sivrisinek fikrini bulmamı sağlamıştı."

"Aslan ve Serhat'ın izbe balıkçı sahnesi. Her repliği ve her detayı ders niteliğindedir. Özellikle balık metaforu ve Aslan'ın son repliği, bana bölümün final sahnesini yazdırıp, sivrisinek fikrini bulmamı sağlamıştı."

'Böyle sayısız örnek verebilirim ama 8. bölüm ikimiz için de en önemli bölümdür ve bence Aile'nin en iyi bölümüdür.'

Merak edenler için o sahneyi de paylaşalım:

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