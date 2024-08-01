Aile Dizisinin Senaristi Hakan Bonomo, Dizideki En İyi Bölümü Açıkladı
Aile Dizisinin Senaristi Hakan Bonomo, Dizideki En İyi Bölümü Açıkladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin efsane dizileri arasında yer alan Aile Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın müthiş uyumuyla ekranlara gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplamda 2 sezon süren Aile'nin her bölümü enfes bir senaryo ve oyunculuk dersi verirken, dizinin senaristi Hakan Bonomo'dan aylar sonra şaşırtan bir itiraf geldi.
Dizideki en iyi bölümü değerlendiren Bonomo Aile'nin 8. bölümünün en unutulmazı olduğunu belirtirken, ayrıca o bölümdeki bazı sahnelere gönderme yaptı.
Aslan ve Serhat'ın izbe balıkçı sahnesiyle Devin'in mutfakta sinek öldürdüğü sahneye işaret eden Bonomo, bu iki sahnenin dizinin gidişatını çok etkilediğini açıkladı.
Aile'de sonradan beraber çalıştığı senarist Ali Kobanbay'a gönderme yapan Bonomo, "Ali'nin bu sahne gibi inanılmaz sahnelerde imzası var. Ama benim için en unutulmazı 8. bölümde yazdıkları." ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Aslan ve Serhat'ın izbe balıkçı sahnesi. Her repliği ve her detayı ders niteliğindedir. Özellikle balık metaforu ve Aslan'ın son repliği, bana bölümün final sahnesini yazdırıp, sivrisinek fikrini bulmamı sağlamıştı."
Merak edenler için o sahneyi de paylaşalım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın