Acun'dan Büyük Başarı! "La Isla" ABD'de Reyting Rekoru Kırdı
Acun'dan Büyük Başarı! "La Isla" ABD'de Reyting Rekoru Kırdı
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'La Isla' ilk bölümüyle Telemundo kanalında yayınlandı. Çekimleri Türkiye'de yapılan program, ABD'de açık ara farkla en çok izlenen yapım oldu.
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "La Isla" programı çekimlerinin Türkiye'de yapılmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Giresun, Mardin, Pamukkale, Kapadokya, Amasya'da yapılan çekimlerle Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki milyonlara ülkemizin reklamının yapılmasını sağlayan Ilıcalı'nın yayınladığı tanıtım fragmanı bile enfes bir ülke tanıtımı olurken, La Isla'dan müjdeli bir haber geldi.
Uzun süren tanıtım çalışmalarının ardından La Isla sonunda Telemundo kanalında yayınlandı ve büyük bir başarı elde etti.
Amerika'nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Telemundo'da yayınlanan La Isla, daha ilk bölümden enfes bir başarıyla zirveye yerleşti.
30 Temmuz günü yayınlanan 200 bin Dolar ödüllü La Isla, ABD'de İspanyolca yayın yapan televizyonlar arasında açık ara farkla birinci olarak en çok izlenen program oldu.
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Bakalım Acun Ilıcalı'nın La Isla'yı Türkiye'de yayınlama gibi planları olacak mı? Şimdiden merak ettik!
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