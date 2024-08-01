Deniz Baysal, Bugüne Kadar Kendisini En Zorlayan Rolü İtiraf Etti
Deniz Baysal, Bugüne Kadar Kendisini En Zorlayan Rolü İtiraf Etti
Son olarak 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinde rol alan Deniz Baysal, şimdilerde daha önce 2 kez partner olduğu Çağlar Ertuğrul'la yeniden aynı dizide rol almaya hazırlanıyor. Kalpazan dizisi için hazırlanan Baysal, bugüne kadar en zorlandığı rolü açıkladı.
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Son olarak Devrim Özkan'la Ne Gemiler Yaktım dizisinde rol alan Deniz Baysal sektörün en sevilen isimlerinden biri.
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Şimdilerde daha önce 2 kez partner olduğu Çağlar Ertuğrul'la yeniden partner olmaya hazırlanan Baysal'ın heyecanı zirvede olurken, kendisinden çok konuşulacak bir itiraf geldi.
Özellikle Teşkilat dizisindeki Zehra karakteriyle oyunculuğunda zirveye çıkan Baysal, bugüne kadar en zorlandığı rolü açıkladı.
En zorlandığı karakterin "Zehra Balaban" olduğunu açıklayan Baysal devamında şu sözleri söyledi:
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