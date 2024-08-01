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Deniz Baysal, Bugüne Kadar Kendisini En Zorlayan Rolü İtiraf Etti

Deniz Baysal, Bugüne Kadar Kendisini En Zorlayan Rolü İtiraf Etti

yerli dizi Teşkilat
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 14:49

Son olarak 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinde rol alan Deniz Baysal, şimdilerde daha önce 2 kez partner olduğu Çağlar Ertuğrul'la yeniden aynı dizide rol almaya hazırlanıyor. Kalpazan dizisi için hazırlanan Baysal, bugüne kadar en zorlandığı rolü açıkladı.

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Son olarak Devrim Özkan'la Ne Gemiler Yaktım dizisinde rol alan Deniz Baysal sektörün en sevilen isimlerinden biri.

Son olarak Devrim Özkan'la Ne Gemiler Yaktım dizisinde rol alan Deniz Baysal sektörün en sevilen isimlerinden biri.

Şimdilerde daha önce 2 kez partner olduğu Çağlar Ertuğrul'la yeniden partner olmaya hazırlanan Baysal'ın heyecanı zirvede olurken, kendisinden çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Şimdilerde daha önce 2 kez partner olduğu Çağlar Ertuğrul'la yeniden partner olmaya hazırlanan Baysal'ın heyecanı zirvede olurken, kendisinden çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Özellikle Teşkilat dizisindeki Zehra karakteriyle oyunculuğunda zirveye çıkan Baysal, bugüne kadar en zorlandığı rolü açıkladı.

Özellikle Teşkilat dizisindeki Zehra karakteriyle oyunculuğunda zirveye çıkan Baysal, bugüne kadar en zorlandığı rolü açıkladı.

En zorlandığı karakterin "Zehra Balaban" olduğunu açıklayan Baysal devamında şu sözleri söyledi:

En zorlandığı karakterin "Zehra Balaban" olduğunu açıklayan Baysal devamında şu sözleri söyledi:

''Zorlandığım nokta aksiyon kısmıydı ancak üzerinde çalıştıkça ve kendimi geliştirdikçe bundan daha fazla keyif almaya başladım. Bu zorluğu da çalışarak ve severek yendiğimi düşünüyorum.''

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