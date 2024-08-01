Deniz Baysal, Bugüne Kadar Kendisini En Zorlayan Rolü İtiraf Etti

Son olarak 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinde rol alan Deniz Baysal, şimdilerde daha önce 2 kez partner olduğu Çağlar Ertuğrul'la yeniden aynı dizide rol almaya hazırlanıyor. Kalpazan dizisi için hazırlanan Baysal, bugüne kadar en zorlandığı rolü açıkladı.