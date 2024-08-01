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MasterChef Ümmühan'ın Yarışmacı Adayı Hakkında Söyledikleri Tepki Topladı

MasterChef Ümmühan'ın Yarışmacı Adayı Hakkında Söyledikleri Tepki Topladı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 13:51

MasterChef'in ilk grubunda yer alan Ümmühan 4. olarak yarışmaya dahil olurken son grubun ana kadro mücadelesinde yarışmacı adaylarından birine yaptığı yorumla tepki topladı.

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MasterChef 2024'te 4. ve son grup ana kadro için mücadele etmeye başladı.

MasterChef 2024'te 4. ve son grup ana kadro için mücadele etmeye başladı.

Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada özellikle Ümmühan, Deniz ve Çağlar'ın sivri yorumları yarışmacı adaylarının modunu epey düşürürken son bölüme Ümmühan'ın söylemleri damga vurdu.

Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada özellikle Ümmühan, Deniz ve Çağlar'ın sivri yorumları yarışmacı adaylarının modunu epey düşürürken son bölüme Ümmühan'ın söylemleri damga vurdu.

Son bölümde yarışan Sevim'e destek olan Onur'u gözüne kestiren Ümmühan'ın Deniz'e "Ablayı daiyi kaldırdılar" demesi izleyicilerin gözünden kaçmazken o anlar kısa sürede tepkilerin odağına oturdu.

Son bölümde yarışan Sevim'e destek olan Onur'u gözüne kestiren Ümmühan'ın Deniz'e "Ablayı daiyi kaldırdılar" demesi izleyicilerin gözünden kaçmazken o anlar kısa sürede tepkilerin odağına oturdu.

İşte izleyicilerden gelen tepkiler:

İşte izleyicilerden gelen tepkiler:
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