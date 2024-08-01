Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Yunus Emre'yle Aşk İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Yunus Emre'yle Aşk İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=MDU1B...
Survivor All Star'da Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre arasındaki yakınlık izleyiciler tarafından sıklıkla aşka yorulurken, Bize Kaldı YouTube kanalına konuk olan Aleyna'dan konu hakkında açıklama geldi.
KAYNAK: Bize Kaldı/ YouTube
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Survivor All Star 2024 pek çok olaya ev sahipliği yaparken bunlardan en skandal yaratanı hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre arasındaki aşk iddiası olmuştu.
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Ada yaşamında aşırı samimi olan ikili arasındaki ilişki yakın arkadaşlık mı yoksa aşk mı izleyiciler ayrım yapmakta zorlanırken ikilinin sık sık birbirine trip atması gibi detaylar aşk ihtimallerini güçlendiriyordu.
Yunus Emre'nin evli olmasıyla beraber iki yarışmacı da sık sık dışarıdan uyarı alırken, Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün Bize Kaldı programına konuk olan Aleyna Kalaycıoğlu bu konuda ilk kez açıklama yaptı.
Kendisine yöneltilen "Yunus Emre'yle aranda ne oldu?" sorusunu yanıtlayan Aleyna, arkadaşlıklarının dışarıya çok farklı lanse edildiğini anlattı.
"Dışarıya nasıl yansıdığı hakkında hiçbir fikrim yok. Biz Yunus'la çok yakın iki arkadaştık ve çok da iyi anlaşıyorduk. Tabi ki Yunus'un evli olduğunu da biliyorum. Tabi ki öyle bir şey imkansız."
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"Ben çıktıktan sonra şoka girdim ve o kadar üzüldüm ki. Böyle bir şey ne benim tarafımdan kabul edilebilir ne onun tarafından. Konuştuğumuz anlar çok yakın kadrajda verilince bazı insanlar bunu kullanmak istemiş."
"Yunus Emre'yle benim aramda bir şey geçemez, geçmedi de ama böyle lanse edildi. Son dönemlere doğru kavga ettik ve Yunus'la kötü ayrıldık."
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