Ana Kadro İçin Son 3 Şans: MasterChef'in 17. Yarışmacısı Belli Oldu!
Ana Kadro İçin Son 3 Şans: MasterChef'in 17. Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de 20 kişilik ana kadronun belirlenmesi için son günlere geldik. Ana kadro için dördüncü ve son grubun yarıştığı MasterChef'te 17. yarışmacı belli oldu!
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MasterChef Türkiye'de 20 kişilik dev kadro neredeyse belli olmak üzere.
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Dördüncü grubun ana kadro için yarıştığı MasterChef'te 17. yarışmacı da belli oldu.
Daha önce ilk 3 grupla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi ve Nigar kadroya girmişti.
Dün ise yeni gruptan yarışmaya katılan ilk isim Beyza oldu.
Dördüncü kadroyla yarışan ve ana kadroya katılan 17. isim ise Emre oldu!
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