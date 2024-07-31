MasterChef Ana Kadrosuna Seçilen Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Valisiyle Bir Araya Geldi!
MasterChef Ana Kadrosuna Seçilen Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Valisiyle Bir Araya Geldi!
MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlamak üzere. Ana kadronun yavaş yavaş netleştiği yarışmada, Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla ilgilenen ve kendi imkanlarıyla yarışmaya hazırlanan Ayşe Ekiz rüzgarı esiyor. Şimdiden popüler olmayı başaran yarışmacı Afyonkarahisar valisiyle bir araya geldi.
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TV ekranlarının en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef, yeni sezonuyla gümbür gümbür geliyor.
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Yarışmacıların belirlenmeye başladığı ve ana kadronun tamamının netleşmesine kısa bir süre kalan yarışmada, birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor.
Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan, tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe, programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
Hikayesiyle herkesi duygulandıran Ayşe Ekiz, kısa sürede milyonlarca hayran edinmeyi başardı bile.
Popülerliği gün geçtikçe artan Ekiz, bu kez de Afyonkarahisar valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya geldi.
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Ekiz'i makamında kabul eden vali, bu paylaşımla yarışmacıyı tebrik etti.
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