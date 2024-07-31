MasterChef Ana Kadrosuna Seçilen Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Valisiyle Bir Araya Geldi!

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlamak üzere. Ana kadronun yavaş yavaş netleştiği yarışmada, Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla ilgilenen ve kendi imkanlarıyla yarışmaya hazırlanan Ayşe Ekiz rüzgarı esiyor. Şimdiden popüler olmayı başaran yarışmacı Afyonkarahisar valisiyle bir araya geldi.