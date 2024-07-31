Ne Çekmişsin Be! Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı Canlandıran Selma Ergeç Çektiği İşkenceyi Anlattı

TikTok'ta mihrimahsultan_57 adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı canlandıran Selma Ergeç'in bir röportajını paylaştı. Ünlü oyuncunun 'kendime işkence yaptım' dediği o anları gelin hep birlikte izleyelim.