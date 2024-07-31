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Ne Çekmişsin Be! Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı Canlandıran Selma Ergeç Çektiği İşkenceyi Anlattı

Ne Çekmişsin Be! Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı Canlandıran Selma Ergeç Çektiği İşkenceyi Anlattı

Muhteşem Yüzyıl yerli dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 16:37

TikTok'ta mihrimahsultan_57 adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı canlandıran Selma Ergeç'in bir röportajını paylaştı. Ünlü oyuncunun 'kendime işkence yaptım' dediği o anları gelin hep birlikte izleyelim.

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Selma Ergeç başarılı performansıyla son zamanların en başarılı oyuncularından biri. Bu yıl 'İnci Taneleri'ndeki Piraye, 'Türk Dedektif'teki Selma ve 'Mevlana Mest-i Aşk' filmindeki Kerra rolleriyle ekranlara gelse de biz onu hep 'Muhteşem Yüzyıl'daki Hatice Sultan rolüyle hatırlıyoruz.

Selma Ergeç başarılı performansıyla son zamanların en başarılı oyuncularından biri. Bu yıl 'İnci Taneleri'ndeki Piraye, 'Türk Dedektif'teki Selma ve 'Mevlana Mest-i Aşk' filmindeki Kerra rolleriyle ekranlara gelse de biz onu hep 'Muhteşem Yüzyıl'daki Hatice Sultan rolüyle hatırlıyoruz.

Dizide Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşini canlandıran oyuncu bu performansıyla çok beğenilmiş ve dillerden düşmemişti.

Dizide Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşini canlandıran oyuncu bu performansıyla çok beğenilmiş ve dillerden düşmemişti.

Pek düşecek gibi değil zira Hürrem Sultan ve Pargalı'yla olan sahneleri yıllardır konuşulup duruyor. Üstelik dizideki duru güzelliği ve kıyafetleriyle de izleyenlerin dikkatini çekiyor.

Pek düşecek gibi değil zira Hürrem Sultan ve Pargalı'yla olan sahneleri yıllardır konuşulup duruyor. Üstelik dizideki duru güzelliği ve kıyafetleriyle de izleyenlerin dikkatini çekiyor.

Ama her güzelliğin bir bedeli var. TikTok'ta mihrimahsultan_57 adlı bir kullanıcı, Selma Ergeç'in Muhteşem Yüzyıl dizisine dair olan bir röportajını paylaştı. Ergeç o röportajda standartlara göre uzun boyu yüzünden kıyafetlerinde yapılan küçük ama zorlu dokunuşu anlattı.

Ama her güzelliğin bir bedeli var. TikTok'ta mihrimahsultan_57 adlı bir kullanıcı, Selma Ergeç'in Muhteşem Yüzyıl dizisine dair olan bir röportajını paylaştı. Ergeç o röportajda standartlara göre uzun boyu yüzünden kıyafetlerinde yapılan küçük ama zorlu dokunuşu anlattı.

Hatice Sultan'ı canlandırmak için kendi deyimiyle "kendime işkence yaptım" diyerek anlattığı o detaya gelin hep birlikte kulak verelim:

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Siz Selma Ergeç'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Selma Ergeç'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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