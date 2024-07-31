Ne Çekmişsin Be! Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı Canlandıran Selma Ergeç Çektiği İşkenceyi Anlattı
Ne Çekmişsin Be! Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı Canlandıran Selma Ergeç Çektiği İşkenceyi Anlattı
TikTok'ta mihrimahsultan_57 adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı canlandıran Selma Ergeç'in bir röportajını paylaştı. Ünlü oyuncunun 'kendime işkence yaptım' dediği o anları gelin hep birlikte izleyelim.
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Selma Ergeç başarılı performansıyla son zamanların en başarılı oyuncularından biri. Bu yıl 'İnci Taneleri'ndeki Piraye, 'Türk Dedektif'teki Selma ve 'Mevlana Mest-i Aşk' filmindeki Kerra rolleriyle ekranlara gelse de biz onu hep 'Muhteşem Yüzyıl'daki Hatice Sultan rolüyle hatırlıyoruz.
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Dizide Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşini canlandıran oyuncu bu performansıyla çok beğenilmiş ve dillerden düşmemişti.
Pek düşecek gibi değil zira Hürrem Sultan ve Pargalı'yla olan sahneleri yıllardır konuşulup duruyor. Üstelik dizideki duru güzelliği ve kıyafetleriyle de izleyenlerin dikkatini çekiyor.
Ama her güzelliğin bir bedeli var. TikTok'ta mihrimahsultan_57 adlı bir kullanıcı, Selma Ergeç'in Muhteşem Yüzyıl dizisine dair olan bir röportajını paylaştı. Ergeç o röportajda standartlara göre uzun boyu yüzünden kıyafetlerinde yapılan küçük ama zorlu dokunuşu anlattı.
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Siz Selma Ergeç'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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